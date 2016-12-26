Видео и фотофакты. На Алтае из-за гололеда на трассе "сложились" два грузовика с сахарной свеклой

26 декабря на дорогах края из-за погодных условий сильная гололедица. Это приводит к различным ДТП. Например, на повороте возле села Черемное "сложились" два грузовика.
Подписчик паблика Barnaul22 Александр Сушков, снявший видео, сообщает, что дорога в этом месте очень скользкая. При этому мужчина, якобы, видел еще один грузовой автомобиль, сложившийся на трассе.
Судя по кадрам, попавшие в ДТП грузовики везли сахарную свеклу на Черемновский завод.
А тем временем на трассе Барнаул-Павловск в ДТП попали микроавтобус и грузовик. В результате аварии оба автомобиля оказались на обочине, пишет в паблике Сергей Еремин.
По данным алтайских синоптиков, гололёдные явления на дорогах региона будут также 27 и 28 декабря.
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