Видео. На Алтае пешеход показал странный жест автобусу перед тем, как попал под колеса. 18+

В Бийске автобус сбил пешехода. 8 мая 2017 года. Фото : скрин с камеры наблюдения digibi.ru. В Бийске автобус сбил пешехода. 8 мая 2017 года. Фото : скрин с камеры наблюдения digibi.ru. В Бийске автобус сбил пешехода. 8 мая 2017 года. Фото : скрин с камеры наблюдения digibi.ru. В Бийске автобус сбил пешехода. 8 мая 2017 года. Фото : скрин с камеры наблюдения digibi.ru. В Бийске автобус сбил пешехода. 8 мая 2017 года. Фото : скрин с камеры наблюдения digibi.ru.

ДТП произошло 8 мая. Этот случай попал в объектив одной из камер компании "Сотрудник". Судя по кадрам, мужчина начал движение по переходу, когда на пешеходном светофоре горел красный сигнал. В момент столкновения на светофоре также горел красный.

По словам очевидцев, пострадавший жив, но получил травмы.

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