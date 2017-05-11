Видео. На Алтае пешеход показал странный жест автобусу перед тем, как попал под колеса. 18+

В Бийске на регулируемом пешеходном переходе под колеса рейсового автобуса попал пешеход. Перед тем, как автобус сбил мужчину, пешеход показал водителю некий знак рукой, который очевидцы в сообществе "Типичный Бийск" посчитали неприличным.
В Бийске автобус сбил пешехода. 8 мая 2017 года. Фото : скрин с камеры наблюдения digibi.ru.
В Бийске автобус сбил пешехода. 8 мая 2017 года. Фото : скрин с камеры наблюдения digibi.ru.
В Бийске автобус сбил пешехода. 8 мая 2017 года. Фото : скрин с камеры наблюдения digibi.ru.
В Бийске автобус сбил пешехода. 8 мая 2017 года. Фото : скрин с камеры наблюдения digibi.ru.
В Бийске автобус сбил пешехода. 8 мая 2017 года. Фото : скрин с камеры наблюдения digibi.ru.
ДТП произошло 8 мая. Этот случай попал в объектив одной из камер компании "Сотрудник". Судя по кадрам, мужчина начал движение по переходу, когда на пешеходном светофоре горел красный сигнал. В момент столкновения на светофоре также горел красный.
По словам очевидцев, пострадавший жив, но получил травмы.
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