Видео. На Алтае в жестком ДТП пострадали шесть человек, один погиб

Вечером 18 июня, на 217 км Чуйского тракта, произошло ДТП, в результате которого 1 человек погиб и 6 получили ранения различной степени тяжести, сообщает пресс-служба МВД по Алтайскому краю.
По предварительной информации, водитель Jeep Grand Cherokee ехал со стороны Барнаула в Бийск. Он не справился с управлением и выехал на "встречку", где столкнулся с автомобилем Toyota Camry под управлением водителя 1985 года рождения. После этого Camry столкнулась с автомобилем Toyota Harrier под управлением водителя 1986 года рождения, движущимся по направлению из Бийска в Барнаул.
В результате ДТП водитель автомобиля Jeep Grand Cherokee погиб на месте происшествия, пассажиры: мужчина 1990 года рождения, и женщина, 1991 года, с ранениями различной степени тяжести госпитализированы. Водителю Toyota Camry оказали помощь на месте ДТП, а его пассажира-женщину 1987 года рождения доставили в больницу. Водителю Toyota Harrier также оказали первую помощь, а его пассажирку, женщину 1991 года, госпитализировали в Первомайскую больницу.
По словам очевидцев в паблике Barnaul22, Jeep уходил от полицейской погони. От сильного удара при столкновении с Camry его отбросило в кювет, после чего авто загорелось.
Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.
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