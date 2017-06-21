Автоновости

Видео. Новосибирцы превратили три старых ВАЗа в спиннер

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Сегодня, 18:35.
Автоновости

Новосибирские блогеры сварили три автомобиля ВАЗ вместе таким образом, чтобы это было похоже на спиннер. Видео, в котором показан процесс "сращения" машин и испытание "автоспиннера", опубликовано на YouTube-канале "Гараж 54".

Новосибирцы превратили три старых ВАЗа в спиннер.
Новосибирцы превратили три старых ВАЗа в спиннер .Фото : скриншот с YouTube.com.

Во время испытаний блогеры немного покружились по стоянке. Трём водителям удалось уйти на автомобиле в занос, однако в конце ролика видно, что автомобили серьёзно пришли в негодность – у машин помялись крыши. Кроме того, "автоспиннер" быстро задымился, а у одного из кузовов отвалилось колесо.

Справка

Спиннер — развлекательная и антистрессовая игрушка, в центре у неё находится подшипник, вокруг которого расположено несколько крыльев или утяжелителей. Спиннер можно крутить в руках наподобие чёток.

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