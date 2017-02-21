Видео. Под Новосибирском столкнулись два бронетранспортера

Два армейских бронетранспортера столкнулись на Бердском шоссе в Новосибирске.
Авария произошла 21 февраля около 13.30 по местному времени, передает НГС.
"Колонна из трех БТРов с сопровождением двигалась по Бердскому шоссе со стороны Матвеевки в сторону города. В районе остановки "Звездная" средний БТР неожиданно развернуло и поставило поперек дороги, и в этот момент его стукнул другой БТР, который двигался замыкающим. В результате аварии боевые машины оказались не повреждены", — сообщает приложение "Автоспас".
После вынужденной остановки колонна выстроилась снова и продолжила движение, пишет "Росбалт".
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