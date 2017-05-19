Автоновости

Видео. В Барнауле автомобиль въехал в столб

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Сегодня, 10:46.
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В Барнауле утром 19 мая на пересечении улиц Челюскинцев и Загородной иномарка врезалась в столб. Как altapress.ru сообщили очевидцы, водитель не справился с управлением.

ДТП на Челюскинцев-Загородная.
ДТП на Челюскинцев-Загородная .Фото : скриншот с YouTube.

По сообщениям очевидцев, за рулем Suzuki была женщина, её могли просто "выдавить" с дороги машины, которые поворачивали с улицы Загородной на Челюскинцев.

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