Видео. В Барнауле маршрутка с пассажирами сбила опору ЛЭП

27 декабря в Барнауле на ул. Юрина у дома № 180 маршрутка "протаранила" опору ЛЭП. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по Алтайскому краю. На место аварии незамедлительно приехали полиция и "скорая".
Предварительно установлено, что 37-летний водитель маршрутки № 58 не справился с управлением и наехал на опору. От удара столб заметно покосился. По свидетельствам очевидцев, пассажиры маршрутки получили легкие травмы. Информация о пострадавших уточняется.
На некоторое время движение на участке аварии было существенно затруднено, сотрудники полиции обеспечивали безопасность транспортного потока.
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