Видео. В Барнауле маршрутка с пассажирами сбила опору ЛЭП

Предварительно установлено, что 37-летний водитель маршрутки № 58 не справился с управлением и наехал на опору. От удара столб заметно покосился. По свидетельствам очевидцев, пассажиры маршрутки получили легкие травмы. Информация о пострадавших уточняется.

На некоторое время движение на участке аварии было существенно затруднено, сотрудники полиции обеспечивали безопасность транспортного потока.