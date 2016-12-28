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Видео. В Барнауле маршрутка с пассажирами сбила опору ЛЭП

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Сегодня, 07:50.
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27 декабря в Барнауле на ул. Юрина у дома № 180 маршрутка "протаранила" опору ЛЭП. Об этом сообщили  в пресс-службе МВД России по Алтайскому краю. На место аварии незамедлительно приехали полиция и "скорая".

ДТП на Юрина.
ДТП на Юрина. Фото : Скрин с видео.

Предварительно установлено, что 37-летний водитель маршрутки № 58 не справился с управлением и наехал на опору. От удара столб заметно покосился. По свидетельствам очевидцев, пассажиры маршрутки получили легкие травмы. Информация о пострадавших уточняется.

На некоторое время движение на участке аварии было существенно затруднено, сотрудники полиции обеспечивали безопасность транспортного потока.

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