Видео. В Барнауле сбили старушку, переходившую дорогу

Потерпевшая переходила улицу Воровского у остановки "Госпиталь", где ее сбил легковой автомобиль. Женщину отбросило на бетонный столб. Пока о состоянии пострадавшей ничего не известно. (На видеорегистраторе не установлена дата, авария произошла 3.02.2017 года примерно в 9.50).

Как altapress.ru уточнили в ГИБДД, бабушка осталась жива и даже здорова: она отряхнулась и ушла домой, отказавшись от госпитализации. По факту ДТП проводится проверка.

А днем пешехода сбил ВАЗ на улице Северо-Западной. Очевидцы в сообществе Barnaul22 сообщают, что потерпевший был отправлен на скорой в больницу.