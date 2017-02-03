Видео. В Барнауле сбили старушку, переходившую дорогу

Утром 3 февраля в Барнауле произошло ДТП, в котором была сбита пожилая женщина.
Потерпевшая переходила улицу Воровского у остановки "Госпиталь", где ее сбил легковой автомобиль. Женщину отбросило на бетонный столб. Пока о состоянии пострадавшей ничего не известно. (На видеорегистраторе не установлена дата, авария произошла 3.02.2017 года примерно в 9.50).
Как altapress.ru уточнили в ГИБДД, бабушка осталась жива и даже здорова: она отряхнулась и ушла домой, отказавшись от госпитализации. По факту ДТП проводится проверка.
А днем пешехода сбил ВАЗ на улице Северо-Западной. Очевидцы в сообществе Barnaul22 сообщают, что потерпевший был отправлен на скорой в больницу.
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