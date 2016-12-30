Автоновости
Спецпредложения:

Видео. В Бийске автобус задом наехал на девушку

132
Сегодня, 15:53.
Автоновости

29 декабря около 14.50 в Бийске водитель автобуса сбил стоящую сзади машины девушку. Происшествие случилось в районе остановки "Кристалл", сообщают в паблике "Бийск".

ДТП с автобусом и пешеходом в Бийске.
ДТП с автобусом и пешеходом в Бийске. Фото : Скриншот видео DIGIBI.RU в youtube.com.

Девушка чудом осталась жива: она упала между колес.

Теперь правоохранителям предстоит выяснить, почему водитель не заметил стоящего сзади автомобиля человека.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров
© 2001-2016 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus