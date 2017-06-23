Видео. В Бийске в ДТП перевернулся автомобиль

На видеозаписи видно, что иномарка поворачивала с переулка Коммунарского на улицу Революции. В этот момент в нее врезалась другая легковушка, которая двигалась по переулку Коммунарскому со стороны Больничного Взвоза.

От удара иномарка перевернулась на крышу. О пострадавших ничего не известно.

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