Видео. В 5 утра пьяный барнаулец пытался уйти от погони ДПС

Видео погони опубликовали в паблике Barnaul22 члены дружины "Дорожный патруль". По словам авторов ролика, микроавтобус несколько часов ездил по городу — поведение водителя было неадекватным, он нарушал правила, ехал с высокой скоростью.

В итоге микроавтобус удалось догнать на пересечении Челюскинцев и Строителей. Три автомобиля ДПС заблокировали нарушителя в "коробочку". По словам очевидцев, у водителя были все признаки алкогольного опьянения. Его пассажиры также были нетрезвыми.

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