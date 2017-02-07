Видео. ВАЗовская "десятка" промчалась по новосибирскому мосту с поднятым капотом

Вечером 6 февраля по Бугринскому мосту в Новосибирске на довольно высокой скорости проехал автомобиль ВАЗ-2110, у которого был задран капот, загораживающий обзор водителю. Очевидцы выложили видео с этим удивительным "гонщиком" в сообществе АСТ-54.

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