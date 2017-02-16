Видео. Во Владивостоке женщина сбила трех человек на пешеходном переходе

В результате пострадали три человека, двое из них госпитализированы в тяжелом состоянии, пишет bfm.ru.

Медики диагностировали у них сотрясение головного мозга, ушибы поясничных отделов позвоночника и переломы, сообщает сайт телеканала "360". Ему удалось найти кадры происшествия, которое записал видеорегистратор.

Инцидент произошел 16 февраля утром во Владивостоке на улице Аякс на острове Русский.

По данным МВД, 46-летняя жительница Владивостока купила Toyota Cami 14 февраля и почти сразу попала в ДТП. При этом к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения она прежде не привлекалась.