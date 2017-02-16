Видео. Во Владивостоке женщина сбила трех человек на пешеходном переходе

Женщина за рулём иномарки проехала на красный сигнал светофора и сбила людей на "зебре" во Владивостоке.
В результате пострадали три человека, двое из них госпитализированы в тяжелом состоянии, пишет bfm.ru.
Медики диагностировали у них сотрясение головного мозга, ушибы поясничных отделов позвоночника и переломы, сообщает сайт телеканала "360". Ему удалось найти кадры происшествия, которое записал видеорегистратор.
Инцидент произошел 16 февраля утром во Владивостоке на улице Аякс на острове Русский.
По данным МВД, 46-летняя жительница Владивостока купила Toyota Cami 14 февраля и почти сразу попала в ДТП. При этом к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения она прежде не привлекалась.
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