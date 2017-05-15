Видео. Японцы собираются создать летающую Toyota уже в 2019 году

Через два года концерн Toyota намерен создать летающий автомобиль Skydrive. На разработку этой модели выделено 40 млн иен (около $350 тыс.).
Изначально это был личный проект сотрудников компании, который с 2012 года финансировался за счет средств, которые энтузиасты собирали в сети интернет. Теперь же, когда на эту разработку обратило внимание руководство концерна, шансы на реализацию Skydrive резко возросли, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Nikkei Asian Review.
По идее разработчиков, это должен быть одноместный трехколесный аппарат длиной 2,9 и шириной 1,3 м.. В воздух машину будут поднимать четыре винта, расположенные как у квадрокоптера в горизонтальной плоскости по бокам машины.
Skydrive сможет ездить по дорогам и подниматься на высоту до 10 м. Максимальная скорость машины будет 100 км/ч.
Сейчас разработчики заняты решением главной проблемы — стабилизации аппарата в воздухе за счет четырех винтовых двигателей.
Авторы Skydrive сняли презентационный ролик, в котором аппарат садится на площадку у главной арены Олимпиады-2020, которая пройдет в Токио. Также в ролике показано, как управляющий аппаратом пилот поднимает машину в воздух, чтобы поджечь олимпийский огонь.
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