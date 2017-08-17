Владельцы электромобилей научились зарабатывать на продаже электричества

Электромобиль способен приносить деньги своему владельцу. Это показали результаты эксперимента, который провели в Дании, передает drom.ru.
Поставщик коммунальных услуг из Копенгагена купил 10 электрических вэнов e-NV200 и за год "заработал" на них 1,3 тыс. евро (более 90 000 рублей).
Это стало возможно благодаря системе vehicle-to-grid. Ее создали в американском Делавэрском университете. Она позволяет подключенному в сеть электромобилю не только аккумулировать энергию, но и отдавать некоторые излишки обратно в сеть по мере необходимости, снижая таким образом нагрузку на инфраструктуру.
Подключенные электромобили выполняют функцию резервных хранилищ, которые позволяют сети более эффективно распределять потребление электроэнергии и отвечать на колебания спроса. Пока эти функции возложены на сами электростанции, но их работу нельзя регулировать столь же гибко и дешево, как в случае с группой подключенных в сеть электромобилей.
Если электрокары будут работать без системы vehicle-to-grid, то их стремительное распространение в будущем может создать проблемы оператором электроэнергии. Множество подключенных электромобилей будут стоять без дела и требовать энергию днем рядом с местом работы их владельцев или ночью дома.
Факт
За первое полугодие 2017 года в России на учет в ГИБДД поставили всего 29 электромобилей. Всего в стране их не более тысячи, сообщает "Автостат". В то время как в Китае число электромобилей постепенно приближается к миллиону.
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