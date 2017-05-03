Власти Барнаула рассказали, когда реконструируют проблемный участок улицы Попова

Участок ул Попова от пересечения с ул. Власихинской до Трактовой забит машинами, из-за чего проезд до расположенных там предприятий занимает слишком много времени. Предприниматели уже давно обращают на это внимание властей, пояснил председатель совета директоров Индустриального района и гендиректор компании "Трубопласт-А" Александра Атабаева.

Александр Атабаев,

гендиректор компании "Трубопласт-А":

На свое предприятие мы часть работников доставляем на "газели". Если бы не было пробок, машина добиралась бы за 15 минут. По факту добирается час: чтобы людей привезти к 8-30 газель приезжает на место сбора работников к 7-20.

По словам руководителя, это общая проблема для всех предприятий Индустриального района, расположенных в этом районе: на предприятия долго добираются как сами работники, так и клиенты предприятий.

В 2013 году обсуждение перешло в активную фазу. Руководителям предприятий в администрации сообщили, что проект реконструкции есть, но он устарел, а на его корректировку требуется 1,2 млн рублей. Городские власти поручили предприятию "Барнаулкапстрой" организовать обновление проекта. Чтобы авансировать работу по корректировке, несколько директоров местных предприятий перечислили в "Барнаулкапстрой" около 430 тыс рублей. В дальнейшем, по словам Атабаева, проект скорректировали, в том числе за счет бюджетных средств, а вот до реконструкции участка дороги дело так и не дошло.

В администрации Барнаула пояснили, что проект реконструкции участка ул. Попова между улицами Трактовая и Власихинская может попасть в программу ремонта уже в 2018 году. Если это произойдет, дорогу к промышленным предприятиям удастся значительно разгрузить, рассказал altapress.ru вице-мэр Барнаула Анатолий Воронков. Он подчеркнул, что расширение проблемного участка улицы Попова — один из самых актуальных и приоритетных пунктов в плане развития городской улично-дорожной сети.

Анатолий Воронков,

замглавы администрации Барнаула:

На реконструкцию потребуется более 400 млн рублей. Понимая остроту проблем с пробками в этом районе, при обсуждении бюджета и плана ремонтной кампании на 2018 год мы обязательно будем ставить этот проект в приоритет.

Отметим, в апреле в Барнауле началась масштабная кампания по ремонту дорог. Дело в том, что Барнаульская агломерация (краевая столица и пригороды в радиусе 50 км) попала в первый этап федерального проекта "Безопасные и качественные дороги". Эта программа предусматривает финансирование из федерального бюджета, а также софинансирование из городского и краевого. Всего в 2017-18 годах в уличную инфраструктуру вложат 3 млрд рублей. В этом году по проекту планируют обновить 25 дорог краевой столицы.

В итоге к 2019 году в нормативное состояние должны привести не менее 60% всех дорог краевой столицы (сейчас этот показатель — 46,6%).

Если агломерация выполнит эти нормативы, то она попадет во второй этап программы. Тогда вложения в дорожную инфраструктуру Барнаула и его пригородов из федерального центра продлятся до 2025 года. Это позволит привести в нормативное состояние 85% дорог.

При этом на втором этапе разрешат воплотить в жизнь крупные и капиталоемкие инфраструктурные проекты — например, строить новые дороги и развязки, отремонтировать Коммунальный (старый) мост, расширить узкий участок проспекта Ленина у Нового рынка и т.п. По условиям же первого этапа (2017-2018 годы) деньги можно тратить только на замену асфальта — никаких строек на эти деньги Москва вести не разрешает.

Тем не менее, помимо участия в федеральном проекте, Барнаул сохранил собственную муниципальную программу, рассказал Воронков. По ней в 2017 году будут строить дороги в новых микрорайонах Индустриального района.

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