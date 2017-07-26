Власти дополнительно выделили 95,5 млн рублей на ремонт дорог в нагорной части Барнаула

На выделенные деньги реконструируют дороги на ул. Ляпидевского и ул. 6-я Нагорная, обустроят парковки на 530 мест и установят освещение. Парковки создадут в районе перинатального центра "ДАР", краевой клинической больницы и поликлиники, детского туберкулезного санатория, Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования, а также рядом с лыжной базой "Динамо". Дороги реконструируют с учетом проезда автомобилей скорой помощи, обустроят пешеходные зоны, и создадут необходимые условия для людей с ограниченными возможностями здоровья. Также отремонтируют трамвайный переезд на Змеиногорском тракте и установят светофор.

Завершить работы планируют до конца года.

Из регионального бюджета в этом году на ремонт улично-дорожной сети Алтайского края уже направили более 550 млн. рублей.

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