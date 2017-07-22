Автоновости

Власти Москвы отказываются от автобусов на моторном топливе

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Сегодня, 17:50.
Автоновости

Через три года столичные власти откажутся от автобусов на моторном топливе и станут закупать исключительно электробусы. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в соцсети "Вконтакте".

Электробус второго поколения КАМАЗ-6282.
Электробус второго поколения КАМАЗ-6282 .Фото : kamaz.ru.

Крупные отечественные автопроизводители уже сертифицировали и проводят опытную эксплуатацию автобусов с электрическим двигателем. Так, еще в 2015 году КамАЗ представил сразу две модели электробусов. В 2016 году один из них начали тестировать в Сколково. Без подзарядки 85-местный электробус может проехать 100 км.

Факт

В 2017 году производителям городского наземного электротранспорта выделены субсидии на сумму 900 млн рублей.

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