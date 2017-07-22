Власти Москвы отказываются от автобусов на моторном топливе

Через три года столичные власти откажутся от автобусов на моторном топливе и станут закупать исключительно электробусы. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в соцсети "Вконтакте".
Крупные отечественные автопроизводители уже сертифицировали и проводят опытную эксплуатацию автобусов с электрическим двигателем. Так, еще в 2015 году КамАЗ представил сразу две модели электробусов. В 2016 году один из них начали тестировать в Сколково. Без подзарядки 85-местный электробус может проехать 100 км.
Факт
В 2017 году производителям городского наземного электротранспорта выделены субсидии на сумму 900 млн рублей.
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