Власти Москвы отказываются от автобусов на моторном топливе

Крупные отечественные автопроизводители уже сертифицировали и проводят опытную эксплуатацию автобусов с электрическим двигателем. Так, еще в 2015 году КамАЗ представил сразу две модели электробусов. В 2016 году один из них начали тестировать в Сколково. Без подзарядки 85-местный электробус может проехать 100 км.

Факт

В 2017 году производителям городского наземного электротранспорта выделены субсидии на сумму 900 млн рублей.

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