Власти не смогли "научить" камеры ГИБДД ловить водителей без ОСАГО

В Москве не смогли запустить пилотный проект по фиксации дорожными камерами автомобилей, водители которых не оформили полис ОСАГО. Об этом "Газете.Ru" сообщил вице-мэр Москвы Максим Ликсутов.
Внедрить такую функцию для комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД власти планировали несколько лет. В начале 2017 года мэрия Москвы и руководство Российского союза автостраховщиков (РСА) договорились, что до середины года запустят пилотный проект. Водителям, у которых нет полисов ОСАГО, хотели высылать уведомления об этом, но пока не штрафовать.
Как объяснил чиновник, запустить проект стороны не смогли из-за технических сложностей. "Как только РСА будет готов нам дать качественную базу данных, с которой можно работать по нашим стандартам, мы ее подключим" - заявил Ликсутов.
Евгений Уфимцев,
исполнительный директор РСА:
По закону данные автовладельцев захешированы в системе. И чтобы расшифровать сведения из нашей системы, нужно заходить через МВД России и получать информацию только через них. А в дептрансе хотят подсоединиться к нашей информационной базе напрямую, но сделать это полностью корректно с технической точки зрения невозможно.
Это две совершенно разные базы, работающие по разным стандартам с разными требованиями. Поэтому и о каких-то сроках говорить пока сложно.
Напомним, до конца года в Барнауле должны установить до 15 новых камер фиксации нарушений ПДД.
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