Внедорожный проект "Легенды Дакара" прошел в Автоцентре АНТ

"Легенды Дакара" в Автоцентре АНТ! Фото : архив Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors.
Хироши Масуока. Фото : архив Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors.
"Легенды Дакара" в Автоцентре АНТ! Фото : архив Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors.
"Легенды Дакара" в Автоцентре АНТ! Фото : архив Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors.
"Легенды Дакара" в Автоцентре АНТ! Фото : архив Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors.
"Легенды Дакара" в Автоцентре АНТ! Фото : архив Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors.
"Легенды Дакара" в Автоцентре АНТ! Фото : архив Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors.
"Легенды Дакара" в Автоцентре АНТ! Фото : архив Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors.
"Легенды Дакара" в Автоцентре АНТ! Фото : архив Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors.
"Легенды Дакара" в Автоцентре АНТ! Фото : архив Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors.
"Легенды Дакара" в Автоцентре АНТ! Фото : архив Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors.
"Легенды Дакара" в Автоцентре АНТ! Фото : архив Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors.
"Легенды Дакара" в Автоцентре АНТ! Фото : архив Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors.
"Легенды Дакара" в Автоцентре АНТ! Фото : архив Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors.
"Легенды Дакара" в Автоцентре АНТ! Фото : архив Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors.
"Легенды Дакара" в Автоцентре АНТ! Фото : архив Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors.
"Легенды Дакара" в Автоцентре АНТ! Фото : архив Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors.
"Легенды Дакара" в Автоцентре АНТ! Фото : архив Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors.
"Легенды Дакара" в Автоцентре АНТ! Фото : архив Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors.
"Легенды Дакара" в Автоцентре АНТ! Фото : архив Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors.
"Легенды Дакара" в Автоцентре АНТ! Фото : архив Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors.
"Легенды Дакара" в Автоцентре АНТ! Фото : архив Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors.
"Легенды Дакара" в Автоцентре АНТ! Фото : архив Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors.
"Легенды Дакара" в Автоцентре АНТ! Фото : архив Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors.
"Легенды Дакара" в Автоцентре АНТ! Фото : архив Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors.
"Легенды Дакара" в Автоцентре АНТ! Фото : архив Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors.
"Легенды Дакара" в Автоцентре АНТ! Фото : архив Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors.
"Легенды Дакара" в Автоцентре АНТ! Фото : архив Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors.
"Легенды Дакара" в Автоцентре АНТ! Фото : архив Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors.
"Легенды Дакара" в Автоцентре АНТ! Фото : архив Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors.
"Легенды Дакара" в Автоцентре АНТ! Фото : архив Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors.
"Легенды Дакара" в Автоцентре АНТ! Фото : архив Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors.
"Легенды Дакара" в Автоцентре АНТ! Фото : архив Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors.
"Легенды Дакара" в Автоцентре АНТ! Фото : архив Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors.
"Легенды Дакара" в Автоцентре АНТ! Фото : архив Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors.
"Легенды Дакара" в Автоцентре АНТ! Фото : архив Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors.
"Легенды Дакара" в Автоцентре АНТ! Фото : архив Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors.
"Легенды Дакара" в Автоцентре АНТ! Фото : архив Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors.
"Легенды Дакара" в Автоцентре АНТ! Фото : архив Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors.
"Легенды Дакара" в Автоцентре АНТ! Фото : архив Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors.
"Легенды Дакара" в Автоцентре АНТ! Фото : архив Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors.
"Легенды Дакара" в Автоцентре АНТ! Фото : архив Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors.
"Легенды Дакара" в Автоцентре АНТ! Фото : архив Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors.
"Легенды Дакара" в Автоцентре АНТ! Фото : архив Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors.
Хироши Масуока. Фото : архив Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors.
"Легенды Дакара" в Автоцентре АНТ! Фото : архив Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors.
"Легенды Дакара" в Автоцентре АНТ! Фото : архив Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors.
"Легенды Дакара" в Автоцентре АНТ! Фото : архив Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors.
"Легенды Дакара" в Автоцентре АНТ! Фото : архив Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors.
"Легенды Дакара" в Автоцентре АНТ! Фото : архив Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors.
"Легенды Дакара" в Автоцентре АНТ! Фото : архив Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors.
Хироши Масуока. Фото : архив Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors.
Хироши Масуока. Фото : архив Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors.
"Легенды Дакара" в Автоцентре АНТ! Фото : архив Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors.
"Легенды Дакара" в Автоцентре АНТ! Фото : архив Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors.
"Легенды Дакара" в Автоцентре АНТ! Фото : архив Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors.
"Легенды Дакара" в Автоцентре АНТ! Фото : архив Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors.
"Легенды Дакара" в Автоцентре АНТ! Фото : архив Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors.
"Легенды Дакара" в Автоцентре АНТ! Фото : архив Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors.
"Легенды Дакара" в Автоцентре АНТ! Фото : архив Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors.
"Легенды Дакара" в Автоцентре АНТ! Фото : архив Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors.
Хироши Масуока. Фото : архив Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors.
"Легенды Дакара" в Автоцентре АНТ! Фото : архив Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors.
"Легенды Дакара" в Автоцентре АНТ! Фото : архив Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors.
"Легенды Дакара" в Автоцентре АНТ! Фото : архив Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors.
"Легенды Дакара" в Автоцентре АНТ! Фото : архив Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors.
"Легенды Дакара" в Автоцентре АНТ! Фото : архив Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors.
"Легенды Дакара" в Автоцентре АНТ! Фото : архив Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors.
"Легенды Дакара" в Автоцентре АНТ! Фото : архив Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors.
"Легенды Дакара" в Автоцентре АНТ! Фото : архив Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors.
"Легенды Дакара" в Автоцентре АНТ! Фото : архив Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors.
"Легенды Дакара" в Автоцентре АНТ! Фото : архив Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors.
"Легенды Дакара" в Автоцентре АНТ! Фото : архив Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors.
"Легенды Дакара" в Автоцентре АНТ! Фото : архив Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors.
"Легенды Дакара" в Автоцентре АНТ! Фото : архив Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors.
"Легенды Дакара" в Автоцентре АНТ! Фото : архив Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors.
"Легенды Дакара" в Автоцентре АНТ! Фото : архив Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors.
"Легенды Дакара" в Автоцентре АНТ! Фото : архив Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors.
"Легенды Дакара" в Автоцентре АНТ! Фото : архив Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors.
"Легенды Дакара" в Автоцентре АНТ! Фото : архив Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors.
"Легенды Дакара" в Автоцентре АНТ! Фото : архив Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors.
"Легенды Дакара" в Автоцентре АНТ! Фото : архив Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors.
"Легенды Дакара" в Автоцентре АНТ! Фото : архив Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors.
"Легенды Дакара" в Автоцентре АНТ! Фото : архив Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors.
"Легенды Дакара" в Автоцентре АНТ! Фото : архив Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors.
"Легенды Дакара" в Автоцентре АНТ! Фото : архив Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors.
"Легенды Дакара" в Автоцентре АНТ! Фото : архив Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors.
"Легенды Дакара" в Автоцентре АНТ! Фото : архив Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors.
Уникальная возможность пройти тест-драйв у барнаульцев появилась благодаря официальному дилеру Mitsubishi Motors - Автоцентру АНТ. Не каждый город удостаивается такой чести.
В рамках мероприятия от Автоцентра АНТ первый японский гонщик, выигравший ралли "Дакар" два раза подряд, Хироши Масуока и его напарник, пилот заводской команды Mitsubishi Motors, наглядно продемонстрировали истинные внедорожные качества нового Mitsubishi Pajero Sport.
Хироши Масуока.
Даже холод и дождь не смогли остановить желающих получить эмоции от поездки на Pajero Sport по размокшей трассе с легендой ралли Париж-Дакар. Сам Хироши Масуока отметил, он не ставит целью выжать из автомобиля все возможное, но очень близко к этому подбирается.
"Легенды Дакара" в Автоцентре АНТ!
Хироши Масуока,
гонщик, сотрудник Mitsubishi Motors Corporation:
На самом деле Pajero Sport идеально подходит для любой погоды, для любых дорог. И сегодня, несмотря на дождь, управление автомобилем принесет большое удовольствие.
Для журналистов и гостей Автоцентр АНТ также устроил встречу с представителем компании ООО "ММС Рус" - Наоя Накамура – президент и исполнительный директор официального дистрибьютора автомобилей Mitsibishi в России, у которого можно было узнать о всех планах компании Mitsubishi Motors.
"Легенды Дакара" в Автоцентре АНТ!
После скоростного тест-драйва, все желающие могли взять автограф, сфотографироваться с легендой "Дакара" и пройти внедорожный тест-драйв на специально подготовленной трассе на автомобилях Mitsubishi. Особенно барнаульцев впечатлили препятствия на внедорожной трассе, такие как: качели, диагональное вывешивание и ролики. А после экстремальных поездок каждого замерзшего гостя ждали горячие напитки и вкусные закуски с пылу жару.
"Легенды Дакара" в Автоцентре АНТ!
Справка
Хироши Масуока является японской легендой ралли и завоевывал первые места на трассах в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), на итальянской "Бахе" и на знаменитом ралли "Дакар".
После победы в 2002 и 2003 гг. он стал первым японским гонщиком, выигравшим ралли "Дакар" два раза подряд. Хироши принимал участие в многочисленных гонках на бездорожье, начиная 1981 г. Первое его участие в ралли "Дакар" состоялось в 1987 г.
В настоящее время он является штатным сотрудником в Mitsubishi Motors Corporation (MMC). Его уникальные навыки и знания успешно используются для разработки автомобилей и анализа компонентов. Кроме того, он выполняет обязанности водителя-испытателя, обучает водителей Mitsubishi и принимает участие в местных и зарубежных пробных заездах, и мероприятиях.
Хироши живет в Ириме, префектура Саитама, Япония.
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