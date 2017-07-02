Во время ДТП под Барнаулом из салона автомобиля вылетела собака

ДТП под Барнаулом. Фото : Константин Шв-Ц, vk.com/barneos22. ДТП под Барнаулом. Фото : Константин Шв-Ц, vk.com/barneos22.

Автомобиль Toyota Chaser влетел в столб и свалился на бок. Как отмечают очевидцы в паблике Barnaul22, машина двигалась на высокой скорости и шла на обгон.

Водитель жив. В салоне авто находилась собака. которая вылетела из машины в момент ДТП. Пес в шоке, но не пострадал, отмечают очевидцы.

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