Во время ДТП под Барнаулом из салона автомобиля вылетела собака

Ночью на Змеиногорском тракте (при подъезде к Барнаулу) произошло ДТП.
ДТП под Барнаулом. Фото : Константин Шв-Ц, vk.com/barneos22.
ДТП под Барнаулом. Фото : Константин Шв-Ц, vk.com/barneos22.
Автомобиль Toyota Chaser влетел в столб и свалился на бок. Как отмечают очевидцы в паблике Barnaul22, машина двигалась на высокой скорости и шла на обгон.
Водитель жив. В салоне авто находилась собака. которая вылетела из машины в момент ДТП. Пес в шоке, но не пострадал, отмечают очевидцы.
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