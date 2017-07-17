Водитель маршрутки судится с бывшим вице-губернатором Алтайского края после спорного ДТП

ДТП с участием Леонида Баклицкого .Фото : из архива редакции. ДТП с участием Леонида Баклицкого .Фото : из архива редакции. ДТП с участием Леонида Баклицкого .Фото : из архива редакции. ДТП с участием Леонида Баклицкого .Фото : из архива редакции. ДТП с участием Леонида Баклицкого .Фото : из архива редакции. ДТП с участием Леонида Баклицкого .Фото : из архива редакции.

Как рассказал altapress.ru водитель маршрутного автобуса №65 Антон Денисюк, он двигался вниз по Красноармейскому проспекту в правом ряду. Впереди в среднем ряду ехал внедорожник Баклицкого. Неожиданно Audi стал поворачивать из среднего ряда на парковку "Сити-центра". Антон не успел затормозить и левой передней частью автобуса въехал в правый задний бок немецкого авто. Согласно схеме ДТП, тормозной путь маршрутки составил 16 метров.

По словам Антона Денисюка, после ДТП инспектор ГИБДД вначале признал виновным в аварии Баклицкого. Однако когда участники ДТП давали показания, в кабинет вошел другой сотрудник ГИБДД, взял документы Баклицкого и сказал коллеге: "В следующий раз я тебе ".

После этого оформлявший ДТП инспектор не стал определять виновника аварии и запросил видеозаписи с камер наблюдения ТРЦ. Через четыре дня он посмотрел видео и вынес вердикт: виновен Денисюк, так как не соблюдал дистанцию. И выписал водителю маршрутки штраф в 1,5 тыс. рублей.

Антон обжаловал это решение в суде. Как следует из материалов дела (есть в распоряжении редакции), вторая сторона утверждала, что Баклицкий ехал не в средней, а в крайне правой полосе, и поэтому никак не мог подрезать автобус. Это подтвердила экспертиза видеозаписи. Специалисты компании "Экском" установили, что и маршрутка, и Audi двигались "в одним динамическом коридоре". Однако в пользу версии Денисюка дал показания один из пассажиров автобуса.

Суд Центрального района счел, что решение эксперта — недостаточное доказательство "для однозначного вывода о виновности" Денисюка и отменил постановление о штрафе. Сторона экс-чиновника и инспектор ГИБДД пытались обжаловать это решение, но краевой суд оставил его в силе.

После этого собственница Audi Елена Шулежко, старшая дочь Баклицкого, подала новый иск к Денисюку. В нем она требует компенсировать ущерб. Страховая выплата покрыла только 400 тыс. рублей из общей суммы ремонта в 444 тыс. Кроме того, эксперты оценили потерю товарной стоимости Q7 почти в 80 тыс. рублей. Суду предстоит оценить степень вины каждого из участников аварии. Первое заседание состоится 18 июля.

Антон Денисюк написал жалобу в отдел собственной безопасности ГИБДД на действия оформлявшего ДТП инспектора. Он описал его диалог с сослуживцем, а также отметил, что жалоба сотрудника автоинспекции на решение суда Центрального района практически дословно повторяет текст апелляции юриста Баклицкого. Ответ от отдела собственной безопасности водитель маршрутки еще не получил.

Справка

Леонид Баклицкий - один из самых колоритных вице-губернаторов в администрации Михаила Евдокимова. Бывший кадровый военный, имеет два боевых ордена. В администрации трудился с апреля 2004 года, а уволился в июле 2005-го.

Через год Баклицкий занял должность начальника теруправления Ростехнадзора по Сибирскому федеральному округу. Проработал он там всего 2,5 года: в декабре 2008 года его задержали при получении взятки. В 2010 году его приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Известно, что в 2015 году экс-чиновник намеревался выйти из колонии досрочно (по УДО), но суд ему отказывал, несмотря на то, что Баклицкий был завсегдатаем соревнований по пинг-понгу среди заключенных и бригадир местной пекарни. В январе 2016 года ему смягчили режим наказания на колонию-поселение. В конце 2016 года Леонид Баклицкий вышел на свободу, сообщил "Деловой Ейск".

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