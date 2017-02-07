Водителям поднимут штраф за непропуск пешеходов

С 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей поднимут штраф для автомобилистов за непредоставление преимущества пешеходам и велосипедистам. Идею внести поправку в КоАП одобрило российское правительство. Об этом свидетельствует документ, размещенный на сайте кабмина.
С инициативой поднять штраф выступило МВД. С помощью этой меры в ведомстве хотят бороться с большим количеством аварий на пешеходных переходах. Напомним, по статистике ГИБДД, 37% ДТП с пострадавшими в Алтайском крае — это наезды на пешеходов. И лишь в 34% дорожных аварий — столкновения транспортных средств.
Напомним, 6 февраля в барнаульском поселке Лебяжье сбили пожилую женщину, когда она выходила из автобуса. По сообщениям очевидцев, это случилось на пешеходном переходе.
Факт
Осенью в Барнауле установили две камеры, которые фиксируют в том числе непропуск пешеходов. Они установлены на пересечениях проспектов Строителей и Социалистического, а также проспекта Ленина и ул. Молодежной.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.