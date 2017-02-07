Водителям поднимут штраф за непропуск пешеходов

С инициативой поднять штраф выступило МВД. С помощью этой меры в ведомстве хотят бороться с большим количеством аварий на пешеходных переходах. Напомним, по статистике ГИБДД, 37% ДТП с пострадавшими в Алтайском крае — это наезды на пешеходов. И лишь в 34% дорожных аварий — столкновения транспортных средств.

Напомним, 6 февраля в барнаульском поселке Лебяжье сбили пожилую женщину, когда она выходила из автобуса. По сообщениям очевидцев, это случилось на пешеходном переходе.

Факт

Осенью в Барнауле установили две камеры, которые фиксируют в том числе непропуск пешеходов. Они установлены на пересечениях проспектов Строителей и Социалистического, а также проспекта Ленина и ул. Молодежной.