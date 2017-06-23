Автоновости

Volkswagen Passat от 1 399 000 рублей!

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Сегодня, 09:05.
Автоновости

До 30 июня 2017 года в АлтайЕвроМоторс действует специальное предложение на Volkswagen Passat. Цена от 1 399 000 руб.

Volkswagen Passat от 1 399 000 рублей!
Volkswagen Passat от 1 399 000 рублей! Фото : Архив Автоцентра "АлтайЕвроМоторс".

Познакомьтесь поближе с интересующим вас автомобилем Volkswagen и получите истинное удовольствие от вождения во время пробной поездки в дилерском центре "АлтайЕвроМоторс".

Записаться на тест-драйв, а также узнать подробные условия акции можно по адресу: г. Барнаул, ул. Попова, 165, либо по телефону +7 (3852) 23-00-00

* Указанная цена является ориентировочной и действительна для модели Volkswagen Passat в комплектации Trendline (Трендлайн) 1.4 125 л.с. МКПП при условии приобретения нового автомобиля у официального дилера Volkswagen в период с 01.06.2017 г. по 30.06.2017 г. со сдачей прежнего автомобиля в зачет стоимости нового автомобиля (трейд-ин). Предложение ограничено. В акции принимают участие не все дилерские центры. Подробности узнавайте в отделах продаж официальных дилеров Volkswagen.

Информация действительна на момент публикации.

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