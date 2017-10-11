Volkswagen запретил дилерам продавать спецтехнику и грузовики в Крыму

Гендиректор российского отделения компании Volkswagen Маркус Озегович направил дилерам письмо, в котором официально уведомляет о запрете на продажу в Крыму грузовиков, коммерческих автомобилей на 10 и более мест, а также спецтехнику.
Помимо этого, упоминаются запчасти к ним, сообщают "Ведомости".
Некоторые источники издания сообщили, что впервые получают подобное напоминание. Инсайдер в самой компании утверждает, что подобные письма рассылаются регулярно. Официального комментария не последовало. Один из дилеров Volkswagen предположил, что уведомление продиктовано скандалом, связанным с поставками турбин Siemens.
Летом 2017 года стало известно, что компания Siemens в обход санкций поставила в Крым парогазовые турбины. Представители концерна обвинили российских партнеров в намеренном введении в заблуждение. Они, якобы, пообещали отправить оборудование в Краснодарский край, пишет polit.ru.
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