Автоновости

Volkswagen запретил дилерам продавать спецтехнику и грузовики в Крыму

Сегодня, 21:29.
Автоновости

Гендиректор российского отделения компании Volkswagen Маркус Озегович направил дилерам письмо, в котором официально уведомляет о запрете на продажу в Крыму грузовиков, коммерческих автомобилей на 10 и более мест, а также спецтехнику.

Строительство Крымского моста.
Строительство Крымского моста. Фото : most.life.

Помимо этого, упоминаются запчасти к ним, сообщают "Ведомости".

Некоторые источники издания сообщили, что впервые получают подобное напоминание. Инсайдер в самой компании утверждает, что подобные письма рассылаются регулярно. Официального комментария не последовало. Один из дилеров Volkswagen предположил, что уведомление продиктовано скандалом, связанным с поставками турбин Siemens.

Летом 2017 года стало известно, что компания Siemens в обход санкций поставила в Крым парогазовые турбины. Представители концерна обвинили российских партнеров в намеренном введении в заблуждение. Они, якобы, пообещали отправить оборудование в Краснодарский край, пишет polit.ru.

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