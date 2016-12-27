В мэрии рассказали, закроют ли старый мост через Обь в Барнауле

Напомним, в июле суд обязал мэрию Барнаула отремонтировать мост в течение 1,5 лет. На это придется потратить не менее полумиллиарда рублей. Самостоятельно город такой объект в такие сроки однозначно отремонтировать не сможет. И хотя в 2017-2018 годах на дороги Барнаула и пригородов планируют потратить 3 млрд рублей, направить их на капремонт или строительство крупных объектов чиновники попросту не могут – таковы условия предоставления денег из федеральной казны.

В ответ на вопрос altapress.ru "Нужно ли будет закрывать для движения мост, когда в конце 2017 года истечет отведенный на его ремонт срок?" Анатолий Воронков ответил, что это маловероятно. Чиновник уточнил, что мэрия постарается убедить суд не принимать такую меру, потому как эксплуатация моста не представляет опасности для автомобилистов.

Отметим, что краевое транспортное управление включило Коммунальный мост в заявку на получение в 2017 году собранных "Платоном" денег.

Справка

Прокурорская проверка установила, что на мосту необходимо заменить отдельные пролетные строения, плиты автопроезда, усилить железобетонные плиты, заменить деформационные швы, установить современные ограждения, восстановить неработающие водоотводные устройства и заменить асфальт.