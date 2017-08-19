Возле барнаульского аэропорта случилось жесткое встречное ДТП

Утром 19 августа у моста перед барнаульским аэропортом врезались два легковых автомобиля, шедших во встречных направлениях.
ДТП возле барнаульского аэропорта. 19 августа 2017 года. Фото : Антон Лисицкий vk.com/barneos22.
ДТП возле барнаульского аэропорта. 19 августа 2017 года. Фото : Антон Лисицкий vk.com/barneos22.
Авария произошла около 6 утра, пишут очевидцы в сообществе Barnaul22. Обе машины получили серьезные повреждения. О пострадавших не сообщается.
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