Автоновости

Вводится летнее ограничение по передвижению большегрузов по дорогам Алтайского края

127
Сегодня, 14:22.
Автоновости

С 20 июня по 31 августа в Алтайском крае будет действовать приказ регионального минстроя, временно ограничивающий движение большегрузного транспорта по дорогам общего пользования. Эту ограничительную меру принимают ежегодно, чтобы сохранить покрытие автодорог.

Даниил Бессарабов возле большегрузного автомобиля.
Даниил Бессарабов возле большегрузного автомобиля. Фото : instagram.com.

Как отмечается в приказе, если дневная температура воздуха в крае будет достигать +32 градусов, тяжеловесные автомобили, имеющие спецразрешение, смогут ездить по дорогам только с 10 часов вечера до 10 часов утра. Разрешение на транспортировку тяжеловесных грузов перевозчикам могут получать только в "Алтайавтодоре".

Временное ограничение не будет распространятся на:

  • пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
  • перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных ситуаций;
  • транспортировку дорожно-эксплуатационной и дорожно-строительной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ.

Справка

Тяжеловесное транспортное средство — транспортное средство, масса которого с грузом или без груза и (или) нагрузка на ось которого превышает допустимую массу транспортного средства или допустимую нагрузку на ось, установленную постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 № 272 "Об утверждении правил перевозок грузов автомобильным транспортом".

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров
© 2001-2017 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus