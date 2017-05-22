Вводится летнее ограничение по передвижению большегрузов по дорогам Алтайского края

С 20 июня по 31 августа в Алтайском крае будет действовать приказ регионального минстроя, временно ограничивающий движение большегрузного транспорта по дорогам общего пользования. Эту ограничительную меру принимают ежегодно, чтобы сохранить покрытие автодорог.
Как отмечается в приказе, если дневная температура воздуха в крае будет достигать +32 градусов, тяжеловесные автомобили, имеющие спецразрешение, смогут ездить по дорогам только с 10 часов вечера до 10 часов утра. Разрешение на транспортировку тяжеловесных грузов перевозчикам могут получать только в "Алтайавтодоре".
Временное ограничение не будет распространятся на:
- пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
- перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных ситуаций;
- транспортировку дорожно-эксплуатационной и дорожно-строительной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ.
Справка
Тяжеловесное транспортное средство — транспортное средство, масса которого с грузом или без груза и (или) нагрузка на ось которого превышает допустимую массу транспортного средства или допустимую нагрузку на ось, установленную постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 № 272 "Об утверждении правил перевозок грузов автомобильным транспортом".
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