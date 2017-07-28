За десять лет автопарк Алтайского края вырос почти на 50%

Если в 2006 году на учете в регионе стояло 603 тыс. транспортных средств, то по итогам 2016 года этот показатель составил 882 тыс. (+46%), следует из данных министерства.

За десятилетие число легковых машин в Алтайском крае выросло с 426 тыс. до 675 тыс. рублей. Количество прицепов выросло в два с половиной раза, с 20 до 49 тыс. штук.

Не столь значительно выросло число грузовиков — с 98 тыс. до 105 тыс. единиц. Количество автобусов практически не изменилось (12 тыс. штук), а вот мотоциклов стало заметно меньше: 40 тыс. в 2016 году против 47 тыс. в 2006 году.

Напомним, мы уже писали, что за семь лет число машин в Барнауле выросло более чем на 37%. К концу 2016 года в городе было зарегистрировано более 240 тыс. автомобилей. По темпам автомобилизации краевая столица догоняет Москву. О том, что поможет городу справиться с этой проблемой, читайте в нашем материале.

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