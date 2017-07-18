За транспортом Кузбасса теперь будут надзирать из Алтайского края

В Кемеровской области реорганизовали управление государственного автодорожного надзора. Его присоединили к организации, которая отвечает за транспортный надзор в Алтайском крае, сообщается на сайте ведомства.

Новая структура теперь называется "Южно-Сибирское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта". "Вновь созданное межрегиональное управление является правопреемником Управления государственного автодорожного надзора по Кемеровской области ФСНСТ", — сказано на сайте управления. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.