Жители скандальной барнаульской улицы вывалили бетонные блоки и землю на проезжую часть

Автомобилисты настолько возмущены подобным поведением, что уже начали угрожать местью жителям улицы. Некоторые предлагают закрыть въезд самим жителям Жасминной на других улицах. Обсуждают и более радикальные варианты.

ГИБДД была в курсе, они нам навстречу ехали, после того как мы "поцеловали" эти блоки. Очень много машин разворачивалось! Хочу засыпать их улицу мусором, про ассенизаторскую машину тоже идея понравилась. Ну а что, они же свиньи, вот пусть в свинарнике и живут, уже зла не хватает.

Ранее мэрия запланировала соединить два участка улицы Солнечная поляна, чтобы автомобилисты перестали ездить по улице Жасминной. Строительство второй очереди улицы Солнечная поляна от улицы Жасминная до улицы Энтузиастов планируется по мере освоения участков, выделенных под строительство в кварталах 2032 и 2038. Однако этот вопрос вряд ли решится в ближайший год.

По фактам подобного вредительства мэрия уже обращалась в полицию, но нашли ли виновников, неизвестно.

"Война" жителей улицы с автомобилистами началась после открытия ТРЦ "Арена" и постройки ледового дворца "Динамо". Люди недовольны тем, что по их улице стали чаще ездить машины. Мэрия не выделяет деньги не ремонт, и жители за свой счет ремонтировали дорогу. После этого они начали считать улицу своей собственностью и начали устанавливать заграждения. Разрешения на установку шлагбаума, судя по всему, им не удалось получить. Иногда пример жителей Жасминной перенимают жители соседних улиц — например, Геодезической. Горожане в шутку уже прозвали этот район "Геодезическо-Жасминным автономным округом".

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