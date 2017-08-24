Житель Лондона полгода получал штрафы за неизвестного ему сибиряка

Мужчина обратился к кемеровским правоохранителям. Он сообщил, что, находясь за границей, стал получать штрафы за нарушения ПДД, якобы совершенные им в Кемеровской области. Об имеющихся взысканиях он узнал на портале gosuslugi.ru.

Полицейские установили злоумышленника, по вине которого произошел инцидент. На проспекте Шахтеров в Кемерове экипаж ГИБДД остановил иномарку, водитель которого предъявил автоинспекторам удостоверение с признаками подделки: цвет бумаги, шрифт букв и печать отличались от оригинальных. Кроме этого, фото оказалось вклеено под чужими данными на документе. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства.

Полицейские установили личность задержанного, которым оказался безработный 33-летний кемеровчанин, лишенный права управления транспортными средствами за поездку в состоянии алкогольного опьянения. Он пояснил, что приобрел фальшивый документ в сети.

По решению суда он был арестован на одни сутки. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков". В соответствии с санкциями данной статьи, максимальная мера наказания составляет 6 месяцев заключения под стражу, говорится в сообщении областного главка МВД.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.