Житель Лондона полгода получал штрафы за неизвестного ему сибиряка

Проживающий в Лондоне 26-летний гражданин России полгода получал штрафы от ГИБДД Кемерова за нарушение Правил дорожного движения.
Мужчина обратился к кемеровским правоохранителям. Он сообщил, что, находясь за границей, стал получать штрафы за нарушения ПДД, якобы совершенные им в Кемеровской области. Об имеющихся взысканиях он узнал на портале gosuslugi.ru.
Полицейские установили злоумышленника, по вине которого произошел инцидент. На проспекте Шахтеров в Кемерове экипаж ГИБДД остановил иномарку, водитель которого предъявил автоинспекторам удостоверение с признаками подделки: цвет бумаги, шрифт букв и печать отличались от оригинальных. Кроме этого, фото оказалось вклеено под чужими данными на документе. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства.
Полицейские установили личность задержанного, которым оказался безработный 33-летний кемеровчанин, лишенный права управления транспортными средствами за поездку в состоянии алкогольного опьянения. Он пояснил, что приобрел фальшивый документ в сети.
По решению суда он был арестован на одни сутки. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков". В соответствии с санкциями данной статьи, максимальная мера наказания составляет 6 месяцев заключения под стражу, говорится в сообщении областного главка МВД.
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