Жители Барнаула жалуются на состояние дороги к Новомихайловскому кладбищу

Дирекция кладбища обещала заасфальтировать дорогу, но этого не происходит уже много лет. Люди идут по грязи, держатся за ограды и потом вытирают о примогильные бордюры ноги. Когда грязь высыхает, машины поднимают жуткую пыль, которая разносится по всему кладбищу. Там такие красивые памятники, но на них летом всегда слой пыли. Больно смотреть на это.