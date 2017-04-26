Жители Барнаула жалуются на состояние дороги к Новомихайловскому кладбищу

Дорога к новым захоронениям на Михайловском кладбище находится в неудовлетворительном состоянии. Она вся в грязи и неблагоустроена. Это доставляет неудобства приезжающим к могилам родственникам усопших. Об этом altapress.ru сообщили читатели.
Валентина Зенина,
читатель altapress.ru:
Дирекция кладбища обещала заасфальтировать дорогу, но этого не происходит уже много лет. Люди идут по грязи, держатся за ограды и потом вытирают о примогильные бордюры ноги. Когда грязь высыхает, машины поднимают жуткую пыль, которая разносится по всему кладбищу. Там такие красивые памятники, но на них летом всегда слой пыли. Больно смотреть на это.
Отметим, что Новомихайловское кладбище — крупнейшее в Барнауле. Его площадь составляет 128 га. Власти готовятся расширить его еще на 115 га. Подробнее о барнаульских кладбищах и похоронном рынке города читайте в материале "Бизнес в черных тонах".
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