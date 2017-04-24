Фотофакты. Toyota обновила Camry для России

Обновленная Toyota Camry .Фото : drom.ru. Обновленная Toyota Camry .Фото : drom.ru. Обновленная Toyota Camry .Фото : drom.ru. Обновленная Toyota Camry .Фото : drom.ru. Обновленная Toyota Camry .Фото : drom.ru.

Цветовая палитра модели пополнилась темно-коричневым металликом. Также у модели появился стайлинг-пакет "Премиум". Он включает решетку радиатора оригинального дизайна и повторители указателей поворота, интегрированные в передний бампер.

Во всех комплектациях Toyota Camry теперь светодиодные противотуманные фары. Начиная с "Элеганс Плюс" в оснащение входят LED-фары ближнего света.

Toyota Camry в комплектации Exclusive получила все опции пакета "Премиум" наряду с дополнительными изменениями в интерьере. Теперь интерьер популярной специальной серии можно заказать и в классическом исполнении с отделкой перфорированной черной кожей.

Camry для российского рынка выпускают на заводе Toyota в Санкт-Петербурге, автомобиль предлагается с бензиновыми моторами объемом 2,0, 2,5 и 3,5 л мощностью 150, 181 и 249 л.с. соответственно. Копробки передач — исключительно автоматические.

Модернизация седана никак не отразилась на ценах, сообщает drom.ru. В базовой комплектации модель по-прежнему стоит 1,407 млн рублей.

Напомним, недавнее исследование показало, что Toyota Camry — одна из самых дорогих в содержании моделей, популярных сейчас на российском рынке.

Факт

После краха "СЛК-Моторс" в Барнауле больше года нет официального дилера Toyota.