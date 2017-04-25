Идею ограничить скорость в центре Москвы до 50 км/ч хотят распространить на всю страну

в 2014 году, пишут "Известия", уже возникала идея ограничить скорость внутри Бульварного кольца до 40 км/ч. Тогда на сайте "Активный гражданин" по этому поводу проводился опрос всех москвичей, и больше половины высказались против такой меры. Теперь опрос хотят ограничить жителями Центрального округа Москвы.

По мнению главы экспертного центра Probok.net Александра Шумского, нынешняя попытка увенчается успехом, поскольку горожане наконец-то разберутся в преимуществах инициативы властей. Этот опыт, считает эксперт, впоследствии могут распространить не только на всю Москву, но и на страну в целом.

Как сказал г-н Шумский, 50 км/час — это оптимальная скорость для улиц в центре города: не снижается пропускная способность полосы движения, шансы пешеходов выжить при наезде достигают 80%, уменьшается уровень шума и загазованности. Кроме того, такое ограничение уже установлено во всех странах Европы, кроме России, Украины и Белоруссии.