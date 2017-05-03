Mercedes-Benz намерен открыть в Барнауле второй автосалон

Зорен Хезе,

генеральный директор Mercedes-benz Vans в России (в интервью "Континенту-Сибирь"):

Я вижу потенциал развития, но не всей Сибири, а прежде всего крупных ее городов, в частности, Красноярска, Омска, Томска, Иркутска, Новосибирска. Мы видим, что регионы в большей степени страдают от кризиса, чем центр России, так как в них менее развита промышленность, сокращаются объемы инвестиций. Но для нас это вызов. Нам важно не сдавать Сибирь.

Сейчас в Барнауле на Павловском тракте уже работает автосалон марки Mercedes-Benz (компания "ПМ-Авто"). В нем продают и обслуживают только легковые автомобили немецкого премиального бренда.

Факт

В линейке малотоннажных автомобилей Mercedes-Benz для России четыре модели: Sprinter Classic, Sprinter, Vito и Citan.