Сибирские предприниматели самостоятельно починили дорогу

Местный бизнес много лет бился, чтобы власти отремонтировали дорогу на улице 22-го Партсъезда. Чиновники откладывали работы, объясняя это тем, что на улице нет жилых домов, поэтому ремонт здесь не первоочерёдный. Гендиректор фирмы "Омскметаллооптторг" Игорь Бабиков говорит, что именно в этой промзоне расположены предприятия многих налогоплательщиков, деньги власти берут, а на обращения бизнесменов не реагируют, что для последних очень обидно.

В итоге предприниматели наняли технику и своими силами залатали ямы, по которым изо дня в день приходится ездить как личному автотранспорту, так и грузовой технике. Ремонт стоил им около 300 тыс. рублей.

Директор городского департамента дорожной деятельности и благоустройства Омска Владимир Казимиров отметил, что бизнесмены не оповестили собственника дороги — администрацию города. Без чиновничьего контроля качество ремонта, по его словам, оказалось безобразным. Более того, активистам может грозить штраф от 5 тыс. до 300 тыс. рублей за самоуправство.

Однако Казимиров сообщил, что штрафовать никого не будут. Также он заверил, что ремонт этой дороги уже стоит в плане на 2017год.