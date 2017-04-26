Сибирские предприниматели самостоятельно починили дорогу

В промзоне поселка Амурский Омской области сорок бизнесменов самостоятельно заделали ямы на дороге к их предприятиям. Чиновники качеством ремонта остались недовольны, пишет "За рулем".
Местный бизнес много лет бился, чтобы власти отремонтировали дорогу на улице 22-го Партсъезда. Чиновники откладывали работы, объясняя это тем, что на улице нет жилых домов, поэтому ремонт здесь не первоочерёдный. Гендиректор фирмы "Омскметаллооптторг" Игорь Бабиков говорит, что именно в этой промзоне расположены предприятия многих налогоплательщиков, деньги власти берут, а на обращения бизнесменов не реагируют, что для последних очень обидно.
В итоге предприниматели наняли технику и своими силами залатали ямы, по которым изо дня в день приходится ездить как личному автотранспорту, так и грузовой технике. Ремонт стоил им около 300 тыс. рублей.
Директор городского департамента дорожной деятельности и благоустройства Омска Владимир Казимиров отметил, что бизнесмены не оповестили собственника дороги — администрацию города. Без чиновничьего контроля качество ремонта, по его словам, оказалось безобразным. Более того, активистам может грозить штраф от 5 тыс. до 300 тыс. рублей за самоуправство.
Однако Казимиров сообщил, что штрафовать никого не будут. Также он заверил, что ремонт этой дороги уже стоит в плане на 2017год.
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