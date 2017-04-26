Жительница Новосибирска отсудила у мэрии деньги на ремонт попавшего в яму авто

Автоледи Новосибирска Татьяна Рева отсудила у департамента траснпорта администрации Новосибирска компенсацию за повреждённый после наезда в яму автомобиль. Об этом сообщает "АСТ54".
27 декабря 2015 года Audi А4 Татьяны попал в яму на одном из городских перекрёстков. Машина получила серьёзные повреждения: сломались рычаги, крыло, подкрылок, погнулся задний диск и пришла в негодность резина.
Татьяна вызвала ДПС и оформила ДТП. Девушка обратилась к юристам, провела независимую экспертизу. Судебное разбирательство длилось более года. В апреле 2017 года Центральный районный суд постановил взыскать с департамента транспорта и дорожного благоустройства комплекса мэрии города Новосибирска 56,8 тыс. рублей, из них 31,2 тыс. рублей в счет возмещения ущерба автоледи.
Татьяна Рева,
автомобилист:
При повреждении авто по вине дорожных служб не бойтесь судиться с ними. Не можете судиться сами — найдите юристов. Не опускайте руки и вы победите. Мы платим налог, а дороги где? Пусть отвечают за качество!
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