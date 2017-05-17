Фотофакты. Почему барнаульскую заправку атаковало полчище тли

В Барнауле тля атаковала заправку. 17 мая 2017 года. Фото : Ирина Устинова vk.com/barneos22. В Барнауле тля атаковала заправку. 17 мая 2017 года. Фото : Ирина Устинова vk.com/barneos22.

Как рассказали сотрудники учреждения, занимающиеся защитой растений, эта тля появилась из-за стоявшей недавно теплой погоды, сконцентрировалась в одном месте и мигрирует. Ничего необычного в этом нет.

Тлей кормятся многие хищники, самым известным врагом этого насекомого является божья коровка. Тля беззащитна: у нее нет панциря, как у жуков, нет жала, как у ос. Тля имеет мягкое тельце, она не прячется в земле. И даже дождь может смыть насекомых с листьев. Но это животное выработало другую форму защиты — оно гибнет, но на месте умерших собратьев рождаются все новые и новые особи. Для ускорения репродукции личинки тли используют бесполое размножение (партеногенез) и живорождение. В результате такого приспособления за время около месяца от одной самки может появиться три поколения общим числом порядка сотен тысяч особей, пишет M-sokolov.ru.

Напомним также, что в этом мае алтайские сады атаковали тарантулы.

Справка

Тля (лат. Aphidoidea) — надсемейство насекомых из отряда полужесткокрылых (Hemiptera). Ранее рассматривались в отряде равнокрылых (Homoptera). Известно около 4000 видов тлей. Все тли питаются растительными соками, многие являются опасными вредителями культурных растений. Помимо этого, многие виды способны распространять заболевания растений в форме вирусов и вызывать у растений различные аномалии, такие как галлы и галлоподобные образования.