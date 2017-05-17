Фотофакты. Почему барнаульскую заправку атаковало полчище тли

17 мая барнаульцы заметили полчище крылатой тли, атаковавших одну из заправок "Роснефти", расположенную в ленточном бору, пишут очевидцы в группе Barnaul22. Altapress.ru связался со специалистами Россельхозцентра, чтобы узнать, нормально ли такое поведение этого насекомого.
Как рассказали сотрудники учреждения, занимающиеся защитой растений, эта тля появилась из-за стоявшей недавно теплой погоды, сконцентрировалась в одном месте и мигрирует. Ничего необычного в этом нет.
Тлей кормятся многие хищники, самым известным врагом этого насекомого является божья коровка. Тля беззащитна: у нее нет панциря, как у жуков, нет жала, как у ос. Тля имеет мягкое тельце, она не прячется в земле. И даже дождь может смыть насекомых с листьев. Но это животное выработало другую форму защиты — оно гибнет, но на месте умерших собратьев рождаются все новые и новые особи. Для ускорения репродукции личинки тли используют бесполое размножение (партеногенез) и живорождение. В результате такого приспособления за время около месяца от одной самки может появиться три поколения общим числом порядка сотен тысяч особей, пишет M-sokolov.ru.
Напомним также, что в этом мае алтайские сады атаковали тарантулы.
Справка
Тля (лат. Aphidoidea) — надсемейство насекомых из отряда полужесткокрылых (Hemiptera). Ранее рассматривались в отряде равнокрылых (Homoptera). Известно около 4000 видов тлей. Все тли питаются растительными соками, многие являются опасными вредителями культурных растений. Помимо этого, многие виды способны распространять заболевания растений в форме вирусов и вызывать у растений различные аномалии, такие как галлы и галлоподобные образования.
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