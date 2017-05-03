Алтайские ученые рассказали, что будет с померзшими цветами и плодовыми деревьями

Пришедшие на Алтай заморозки не должны нанести большого вреда плодовым и ягодным культурам на приусадебных участках жителей региона. Об этом altapress.ru сообщила Анна Колесникова, руководитель селекционного центра НИИ садоводства Сибири имени Лисавенко. По данным метеорологического поста института, в Барнауле температура воздуха опустилась до -5 градусов.
По словам эксперта, большинство плодовых культур пока не цветут, поэтому подмерзание для них не так опасно. Исключение могут составлять только ультраранние сорта смородины.
Анна Колесникова,
руководитель селекционного центра НИИ садоводства Сибири имени Лисавенко:
Цветы появились у облепихи, но они закрыты. В данном случае вред от заморозка будет минимальный. Начала цвести жимолость, но и тут можно быть спокойным: данное растение переносит заморозки до -7-8 градусов. Что касается винограда, то, если он не укрыт и на некоторых участках уже есть почки, возможны потери.
Как рассказала Анна Колесникова, распустившиеся тюльпаны и нарциссы, скорее всего, погибли, со временем они будут увядать. Цветы в бутонах переносят заморозки лучше. С приходом тепла они должны быстро отойти. Защитить их от повторных морозов можно только укрытием.
Специалист НИИ садоводства отмечает: нынешние майские холода не стали неожиданностью. В прошлом году заморозки на Алтае продолжались вплоть до 9 июня. В то время большинство плодовых и ягодных культур уже цвели. Ущерб, нанесенный резким похолоданием, был гораздо серьезнее.
Анна Колесникова,
руководитель селекционного центра НИИ садоводства Сибири имени Лисавенко:
В этот раз у нас в саду частично подмерзли почки маньчжурского ореха. Но большой опасности в связи с этим нет. У каждого дерева, что плодового, что декоративного, есть резерв. У них могут просыпаться дополнительные почки.
Напомним, региональное управление МЧС к конце апреля сообщало, что май на Алтае может быть холоднее нормы. Ночные температуры будут колебаться от относительно тёплых (+4...+9) до холодных (-4...+1).
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.