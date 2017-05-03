Алтайские ученые рассказали, что будет с померзшими цветами и плодовыми деревьями

Деревья и цветы в краевой столице покрылись снегом .Фото : Михаил Хаустов. Деревья и цветы в краевой столице покрылись снегом .Фото : Михаил Хаустов. Деревья и цветы в краевой столице покрылись снегом .Фото : Михаил Хаустов. Деревья и цветы в краевой столице покрылись снегом .Фото : Михаил Хаустов. Деревья и цветы в краевой столице покрылись снегом .Фото : Михаил Хаустов. Деревья и цветы в краевой столице покрылись снегом .Фото : Михаил Хаустов. Деревья и цветы в краевой столице покрылись снегом .Фото : Михаил Хаустов. Деревья и цветы в краевой столице покрылись снегом .Фото : Михаил Хаустов. Деревья и цветы в краевой столице покрылись снегом .Фото : Михаил Хаустов. Деревья и цветы в краевой столице покрылись снегом .Фото : Михаил Хаустов. Деревья и цветы в краевой столице покрылись снегом .Фото : Михаил Хаустов. Деревья и цветы в краевой столице покрылись снегом .Фото : Михаил Хаустов. Деревья и цветы в краевой столице покрылись снегом .Фото : Михаил Хаустов. Деревья и цветы в краевой столице покрылись снегом .Фото : Михаил Хаустов. Деревья и цветы в краевой столице покрылись снегом .Фото : Михаил Хаустов. Деревья и цветы в краевой столице покрылись снегом .Фото : Михаил Хаустов. Деревья и цветы в краевой столице покрылись снегом .Фото : Михаил Хаустов. Деревья и цветы в краевой столице покрылись снегом .Фото : Михаил Хаустов. Деревья и цветы в краевой столице покрылись снегом .Фото : Михаил Хаустов. Деревья и цветы в краевой столице покрылись снегом .Фото : Михаил Хаустов. Деревья и цветы в краевой столице покрылись снегом .Фото : Михаил Хаустов. Деревья и цветы в краевой столице покрылись снегом .Фото : Михаил Хаустов.

По словам эксперта, большинство плодовых культур пока не цветут, поэтому подмерзание для них не так опасно. Исключение могут составлять только ультраранние сорта смородины.

Анна Колесникова,

руководитель селекционного центра НИИ садоводства Сибири имени Лисавенко:

Цветы появились у облепихи, но они закрыты. В данном случае вред от заморозка будет минимальный. Начала цвести жимолость, но и тут можно быть спокойным: данное растение переносит заморозки до -7-8 градусов. Что касается винограда, то, если он не укрыт и на некоторых участках уже есть почки, возможны потери.

Как рассказала Анна Колесникова, распустившиеся тюльпаны и нарциссы, скорее всего, погибли, со временем они будут увядать. Цветы в бутонах переносят заморозки лучше. С приходом тепла они должны быстро отойти. Защитить их от повторных морозов можно только укрытием.

Специалист НИИ садоводства отмечает: нынешние майские холода не стали неожиданностью. В прошлом году заморозки на Алтае продолжались вплоть до 9 июня. В то время большинство плодовых и ягодных культур уже цвели. Ущерб, нанесенный резким похолоданием, был гораздо серьезнее.

Анна Колесникова,

руководитель селекционного центра НИИ садоводства Сибири имени Лисавенко:

В этот раз у нас в саду частично подмерзли почки маньчжурского ореха. Но большой опасности в связи с этим нет. У каждого дерева, что плодового, что декоративного, есть резерв. У них могут просыпаться дополнительные почки.

Напомним, региональное управление МЧС к конце апреля сообщало, что май на Алтае может быть холоднее нормы. Ночные температуры будут колебаться от относительно тёплых (+4...+9) до холодных (-4...+1).