Как сделать из лоджии стильное продолжение квартиры

Маленькая лоджия

Лоджия площадью 3 квадратных метра – это небольшое помещение, которое можно грамотно обустроить и прирастить таким способом полезную площадь квартиры. Для увеличения этой маленькой комнаты можно сделать дополнительный вынос во время установки стеклопакетов сантиметров на 30. В том случае, если вынос невозможен, есть другой вариант – обратиться к визуальным методам расширения. Зрительно увеличить границы помещения поможет активное использование в отделке светлой цветовой гаммы.

Поклонники цветов могут создать на лоджии стильную оранжерею или зимний сад. А можно сделать из нее помещение для отдыха: в углу поставить кресло, рядом – журнальный столик, на подоконнике расставить горшки с цветами.

В маленьких помещениях следует максимально емко использовать пространство: на стены можно повестить несколько полочек, также отлично подойдет мебель-трансформер: при необходимости ее легко убрать.

Чтобы помещение стало воплощением уюта, надо очень аккуратно размещать аксессуары: они не должны быть громоздкими. Куда больше при оформлении интерьера лоджии подойдут компактные предметы. Например, для хранения используют открытые полки – такие конструкции смотрятся легко, при этом помогают грамотно организовать пространство.

Средняя лоджия

Если лоджия средних размеров (4 – 6 квадратных метров), то фантазия владельца ограничивается лишь вкусом. В таком помещении можно воспроизвести практически любой стиль, создать настоящую инсталляцию из камней и живых растений. Игра со светом поможет визуально расширить границы пространства. А дополнительные источники света позволят полноценно использовать лоджию в течение суток.

К мебели для лоджии тоже есть требования. Для трансформации пространства лучше приобрести раскладные модели мебели. В зоне отдыха можно использовать гамак. При необходимости его легко убрать и освободить помещение.

Большая лоджия

Большая лоджия начинается с 7 квадратных метров. В этом случае дизайн-проект не обойдется без зонирования помещения: пространство можно разделить на зоны, используя ширмы и перегородки. Из такой лоджии легко создать настоящую комнату для отдыха: поставить угловой диван с подушками и стол на целую компанию. Здесь также можно оборудовать тренажерный мини-зал.

Квартира+Лоджия

Очень часто лоджии соединяют с кухней, здесь возможно совмещение без сноса подоконника, который годится для преображения в стильную барную стойку. Если кухня небольшая, то объединение ее с лоджией поможет добиться увеличения полезного пространства. Реже лоджии совмещают с гостиной, спальней или детской.

Существенным недостатком подобных перепланировок является трудоемкость процесса: сначала необходимо согласование с ЖКХ, составление проекта. И реализация потребует много сил и времени. Так что просто обустройство лоджии обойдется гораздо меньшей тратой нервов и денег.