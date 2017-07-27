Чем могут заболеть томаты в теплице и в открытом грунте. Как вылечить помидоры

Фитофтороз

Фитофтороз (или фитофтора) – это, пожалуй, самое распространенное заболевание томатов. Заболевание грибное, а споры грибов, как известно, развиваются в сырости. Резкие перепады температуры воздуха также способствуют возникновению и развитию этой болезни помидоров: сначала чернеют, засыхают листья, потом плоды.

Предупредить развитие фитофторы можно регулярным (1 раз за неделю) опрыскиванием молочной сывороткой. Молочная кислота не дает развиться спорам грибов. Также для профилактики фитофтороза используют препараты "Фитоспорин", "Заслон", "Барьер".

Столбур

Об этом заболевании сигнализируют листья томатов: в верхней части растения они скручиваются, деформируются, меняют цвет на розоватый или фиолетовый, а в нижней части листочки обычно желтеют. Максимально эффективен в борьбе со столбуром препарат "Фитоплазмин". Для опрыскивания растений нужно приготовить раствор в строгом соответствии с инструкцией на упаковке.

Бактериальный рак

Понять, что это именно бактериальный рак, можно по рыжевато-коричневым пятнам на молодых приростах. Кроме того, при поражении бактериальным раком листовые пластинки сначала скручиваются вверх, а затем увядают. Начинается этот процесс в нижней части помидорного куста, затем болезнь распространяется выше и в итоге поражает все растение. Все это происходит очень быстро, тем более в условиях избыточной почвенной и воздушной влаги (что сегодня характерно для погоды) и при наличии на растениях различных травм. В качестве профилактических мер рекомендуется поливать томаты небольшими порциями воды, не переувлажнять грунт, а при прополке, рыхлении почвы не повреждать нижнюю часть ствола растений.

Бороться с бактериальным раком томата сложно, однако на начальных стадиях заболевания можно обработать растения медным купоросом, оксихлоридом меди либо бордоской жидкостью. При обработке нужно смачивать листочки с нижней и верхней сторон, опрыскивать также и поверхность почвы, предварительно немного ее взрыхлив.

Серая гниль

Серая гниль поражает надземные органы растений. На листьях, бутонах, цветках появляются бурые мокнущие пятна, покрывающие через 8 – 10 часов (чаще за ночь) все растение обильным пепельно-серым налетом — спорами гриба. На стеблях пятна коричневые или серые, сначала сухие, затем слегка осклизлые. Располагаются они чаще вокруг мест повреждений, например, при обламывании пасынков или у разветвлений стеблей.

Томаты в открытом грунте подвержены этому заболеванию в конце лета, когда становится прохладно, идут холодные дожди. В теплице оно возникает при плохой вентиляции, когда теплица плохо проветривается, при повышенной влажности, нарушении температурного режима.

Один из способов борьбы с болезнью – удаление пораженных листьев, пока болезнь не пошла дальше, не проникла внутрь ствола. Удалять листья желательно в солнечную погоду, чтобы к вечеру места обрезки листьев успели подсохнуть, а споры грибов не попали на стволы.

Для профилактики серой гнили полезны опрыскивания чесночным настоем — 30 г измельченного чеснока (можно взять стрелки) настоять в 10 литрах воды в течение 2 суток.

Черная ножка

Это грибковое заболевание возникает в теплицах или парниках. При резких перепадах температуры, повышенной влажности, загущенном посеве в бессменно используемую землю, отсутствии вентиляции болезнь быстро прогрессирует. Споры грибов проникают в корневую шейку ослабленных растений. Стебель у корня темнеет, утончается на протяжении 3 – 5 см, затем загнивает. А растения через 4 – 6 дней гибнут.

Самая первая рекомендация — смена почвы или ее обеззараживание до посадки орастений, что осуществимо теперь только на будущий год. Что можно сделать нынче? Насыпать песок слоем 2 см, это поспособствует подсушиванию почвы. Рыхлить почву регулярно. Систематически проветривать теплицу. Поливать почву марганцево-кислым калием (3 – 5 г на 10 л воды).

Вершинная гниль

Отличительный признак: черные пятна на помидорах, они появляются снизу. Это даже не болезнь, а физиологические нарушения развития растения, чаще всего вызванные нерегулярными поливами или недостаточным поступлением кальция в плоды на начальных стадиях их роста. Но это совсем не значит, что в почве мало кальция. При высоких температурах кальций просто не может быть усвоен томатами. Поэтому, если томаты растут в теплице, следует следить за микроклиматом, чаще проветривать. Вершинная гниль может возникнуть, если растения слишком перекормлены, например, жидким навозом. В том случае, если микроклимат в теплице нормальный, а плоды с признаками повреждения вершинной гнилью появились, то можно подкормить растения кальцием.

Лучший способ внести необходимую дозу кальция, чтобы он быстро усвоился, — опрыскивание раствором нитрата кальция (0,5 – 1% ). Главное — обработать самые маленькие плоды, даже если они размером с горошину, поэтому опрыскивать надо верхушки. Пораженные плоды удалить, их не спасти. Регулярный полив, кальциевая селитра под корень, нитрат кальция или "Брексил Ca" (Brexil Ca) по листу — и на помидорах никогда не появятся признаки вершинной гнили.