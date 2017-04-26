Какие болезни могут быть у яблони. Как лечить садовые деревья

Яблони – самое распространенное плодовое дерево в садах. Какие вредители опасны для яблонь. Чем болеют яблони весной. Как обработать плодовые деревья в саду от вредителей. Чем лечить яблони от болезней? Ученым известен не один десяток болезней плодовых деревьев. Одни наносят больший вред растениям, другие меньший. Но нездоровая яблоня – это всегда забота для садовода. Желательно научиться определять наиболее распространенные недуги, понимать, какие из них требуют постоянного надзора, и знать, как с ними бороться.
Пожалуй, этой болезни можно присудить первое место по вредоносности: ее возбудитель поражает и листья, и побеги. Первые признаки можно обнаружить очень рано – в конце апреля. В годы менее благоприятные для развития мучнистой росы (а это прохладная и сухая погода) заболевание проявляется несколько позже – в начале или середине мая. На молодых листьях возникает серовато-белый мучнистый налет, который охватывает всю верхушечную розетку. Затем налет распространяется дальше по побегу. Максимального развития мучнистая роса достигает в конце июля. Пораженные листья скручиваются, твердеют, преждевременно опадают. Побеги не растут, искривляются и постепенно отмирают.
Меры борьбы. Весной и осенью – обрезка и сжигание пораженных побегов. Опрыскивание химическими препаратами 3 – 5 раз с интервалами 14 – 15 дней.
Это заболевание дает о себе знать в конце июля – начале августа изменением окраски листьев. Нет, они не желтеют раньше времени. В результате образования под кожицей воздушных полостей листья приобретают матовый, беловатый или серебристый оттенок, при сильном поражении утолщаются, становятся мелкими, бугристыми и часто усыхают.
Меры борьбы. Вырезать и сжигать пораженные ветви. Срезы дезинфицировать 1 %-м раствором медного купороса и обмазывать садовым варом. Не высаживать деревца на сильно увлажненных, тяжелых почвах. Поливать своевременно и умеренно. Та же рекомендация (умеренность) относительно подпитки навозом, фосфорно-калийными и минеральными азотными удобрениями.
О поражении корня говорит потемнение сердцевины. Прирост у больных растений ослаблен, листья желтеют и усыхают, корни загнивают. На поверхности корней образуется белый грибковый налет.
Меры борьбы. Выкорчевать и сжечь больные растения. Почву продезинфицировать. Не размещать на этом месте восприимчивые породы деревьев в течение двух – трех лет.
Сложное инфекционное заболевание. Больные саженцы слабо растут, не выдерживают морозов. Заражению растений способствуют механические повреждения корней. Под влиянием бактерий ткани корня разрастаются и образуют раковые наросты. Инкубационный период длится 1,5 – 2 месяца. Наросты могут быть расположены на основном и боковых корнях, но чаще всего – на корневой шейке, что наиболее опасно.
Меры борьбы. Ни в коем случае не высаживать на участке саженцы, на корнях которых имеются хотя бы незначительные раковые наросты. Сформировать устойчивость растений против корневого рака позволит внесение в почву фосфорных и калийных минеральных удобрений, из органических предпочтительнее перегной. А вот азотными удобрениями увлекаться не стоит.
Причина повреждения, как правило, – банальное опрыскивание. Проявляется в виде ожогов листьев, молодых побегов. Такой болезнетворный эффект гарантирован, если опрыскиванию предшествовала продолжительная сырая погода, из-за которой кутикула на листьях стала слишком нежной. Наиболее сильным ожигающим свойством обладает бордоская жидкость, в слякотную погоду она вызывает не только ожоги листьев, но и преждевременное их опадание в результате нарушения физиологических процессов в растении.
Меры борьбы. Опрыскивать яблони только вечером или утром, но не в жаркую солнечную или ветреную погоду, или после дождя. При опрыскивании необходимо следить за тем, чтобы раствор равномерно покрывал листья в виде отдельных мельчайших капель. Жидкость, высыхая, должна образовать пленку, а не расплываться по всей поверхности и не стекать вниз. Необходимо строго соблюдать нужные концентрации ядохимикатов.
Еще лучше – не увлекаться химическими препаратами, а не лениться и применять общие агротехнические приемы. Они обеспечивают хорошее развитие культур и признаны одним из решающих факторов системы защиты растений.
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