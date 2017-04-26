Какие болезни могут быть у яблони. Как лечить садовые деревья

1 Как бороться с мучнистой росой?

Пожалуй, этой болезни можно присудить первое место по вредоносности: ее возбудитель поражает и листья, и побеги. Первые признаки можно обнаружить очень рано – в конце апреля. В годы менее благоприятные для развития мучнистой росы (а это прохладная и сухая погода) заболевание проявляется несколько позже – в начале или середине мая. На молодых листьях возникает серовато-белый мучнистый налет, который охватывает всю верхушечную розетку. Затем налет распространяется дальше по побегу. Максимального развития мучнистая роса достигает в конце июля. Пораженные листья скручиваются, твердеют, преждевременно опадают. Побеги не растут, искривляются и постепенно отмирают.

Меры борьбы. Весной и осенью – обрезка и сжигание пораженных побегов. Опрыскивание химическими препаратами 3 – 5 раз с интервалами 14 – 15 дней.