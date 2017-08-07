Что нужно сделать с овощами на даче в августе

Морковь. В начале месяца сделать окончательное прореживание, оставив между корнеплодами расстояние 5 – 6 см.

Чеснок яровой убирают в начале месяца, к этому времени должна наступить фаза полного полегания растений. Нельзя допустить, чтобы стала рассыпаться оболочка на луковице. Сушить чеснок хорошо под навесом или в сарае. Листья обрезают через 5 – 10 дней после дозаривания, оставляя лишь 3 – 4 сантиметра. Перед закладкой на хранение чеснок хорошо просушить. Корни обрезать, не задевая донца.

Лук-репку убирают 20 – 25 августа и дозаривают на участке или под навесом 10 – 15 дней. За это время все питательные соки из пера перейдут в луковицу. Для просушивания лук кладут в один слой. После просушивания обрезают листья так, чтобы шейка осталась высотой 4 см. Корни срезают под самую пятку, не задевая ее. В деревнях лук и чеснок заплетают в косы и так хранят.

Кабачки и патиссоны для маринования снимают в фазе зеленца, а для зимнего хранения и семян полностью созревшими.

Огурцы. Если в общей массе попадаются огурцы уродливой формы, с какими-то изъянами, не надо давать им расти, сразу удалить, чтобы они не задерживали созревание хороших и здоровых плодов.

Томаты, сладкий перец, баклажаны начинают плодоносить на радость садоводу. Эти культуры в начале месяца еще можно подкормить органикой или минеральными удобрениями. В августе зачатки цветочных кистей у томатов нужно удалить, оставив над верхней сформированной кистью только два листа. Эта несложная операция позволит ускорить созревание завязавшихся плодов до наступления устойчивых холодов.

Как взять семена томатов

На семена отбирают здоровые плоды. Лучше определить их заранее, отметить и не опрыскивать всякими препаратами. Снимают плоды тогда, когда они становятся мягкими и такими яркими по цвету, который должен быть у данного сорта. Помидоры разрезают поперек и чайной ложкой вынимают мякоть с семенами. Ее помещают в стеклянную посуду и оставляют при комнатной температуре на 2 – 4 дня. Затем семена промывают, раскладывают на чистом листе бумаги и просушивают. Хранить семена тоже лучше в бумажном конвертике, не забыв подписать название сорта и год урожая.

Как ускорить рост плодов в теплицах

Повышенное содержание в воздухе углекислоты ускоряет рост плодов огурцов и томатов, а также кочанов салата. Источником углекислоты в теплицах и парниках может быть разведенный коровяк или птичий помет. Емкости (как правило, ведра) с ними ставят в торцах. У плодовых и овощных растений плоды растут главным образом в ночные часы, когда к ним поступает усиленный приток органических веществ из листьев.