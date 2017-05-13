Как закаливать рассаду перед высадкой в теплый грунт

Виды грядок для овощей

Казалось бы, что тут можно выдумать, – грядка она и есть грядка. Однако место посадки овощей можно организовать по-разному, но обязательно с максимальной эффективностью для них и с учетом особенностей садово-огородного участка. Итак, перечисляем основные виды грядок для овощей.

Траншеи. Так называют специалисты, но нам кажется, что вполне подойдет и слово "углубления" (при слове "траншея" видится что-то глубокое и военное). Они применяются на легком песчаном грунте, который быстрее прогревается весной, но плохо сохраняет влагу.

Приподнятые гряды. Традиционные приподнятые гряды имеет смысл делать на глинистых почвах, которые дольше прогреваются весной, но лучше сохраняют влагу и полезные вещества у корней растения.

Насыпные гряды. Их создают, укладывая слоями грубую органику для водопроницаемости, перепревший навоз, компост и садовую землю.

Контейнеры или просто пакеты с нужным почвенным составом применяют там, где не хватает места для полноценного огорода. Их можно использовать для весенней посадки овощей как на открытом месте, так и в теплице.

Прогрев грунта

Сейчас самое время поговорить о температуре. При весеннем посеве семян холодостойких овощных культур (морковь, цветная капуста, брокколи, листовые салаты, свекла, бобы овощные, лук-шалот и др.) требуется температура почвы +8 градусов С, а для теплолюбивых культур (огурцы, тыква, декоративные однолетники для цветников и корзин) +12 градусов С. Весна нынче демонстрирует крайне ветреный и неустойчивый характер, тепло сменяется то почти июльской жарой, то мартовским холодом. Поэтому сделать начало сезона для культурных растений более комфортным можно прогревом почвы перед посадками. Для этого надо максимально рано закрыть подготовленный участок грунта черной садовой пленкой или любым другим материалом, которые задержат тепло в почве и не пропустят излишнюю влагу. Семена после посева, безусловно, тоже надо укрыть. Когда минует угроза заморозков и грунт прогреется, молодые растения окрепнут, тогда отпадет необходимость в пленочном укрытии.

Рассаду, выращенную дома, также предпочтительнее высадить в открытый грунт после его прогрева.

Закаливание рассады

О важности закаливания рассады сказано немало, но, как говорится, повторенье – мать ученья. Если не было возможности закаливать рассаду дома, то надо постараться и перевезти ее пораньше в сад. Начинайте закаливание рассады за 1-2 недели до посадки в открытый грунт. Чтобы молодые растения могли акклиматизироваться, в теплые безветренные дни надо выносить их из помещения. Если ночью не предвидится заморозков, через некоторое время можно будет оставлять рассаду на ночь в саду, сначала укутав ее в полиэтилен или укрывной материал, а затем и без укрытия. Если рассада растет в парнике, полезно усилить вентиляцию для закаливания растений.