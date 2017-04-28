Как изменить сад до неузнаваемости с помощью перголы

Пергола от латинского pergola – навес, пристройка. Но это отнюдь не мощный навес, и не капитальная пристройка. Пергола может быть как отдельным сооружением, так и частью здания. Пергола легка и изящна, оплетена растениями, и все это вместе служит своеобразным защитным экраном от солнца и ветра. Внешне пергола напоминает недостроенное помещение – несколько стоек поддерживают ничем не покрытую решетчатую крышу. Однако больше ничего и не требуется: между стойками натягивают проволоку или набивают шпалеры, по которым поднимаются вьющиеся растения, образующие зеленые стены.

Конструктивно пергола представляет собой ряд поставленных друг за другом арок, рам или парных столбов, перевязанных сверху обрешеткой. А под этой аркадой размещается место для отдыха. Особенно популярны деревянные перголы – с деревянными столбами-опорами и деревянной обрешеткой, а также смешанные – с металлическими или кирпичными опорами и деревянной обрешеткой. Лучшим строительным материалом для сада традиционно считается дерево.

Простейшую перголу можно собрать из двух пар врытых вертикально в землю жердей, которые сверху соединены продольными перекладинами из жердей с дощатыми подкосами. Поперек укладывают редкий настил (также из жердей, но потоньше), образующий подобие каркаса крыши. Для столбов подойдут жерди диаметром 8 – 15 см, для каркаса около 8 см. Между стойками и перекрытием можно натянуть синтетические шнуры или проволоку для большей опоры вьющимся растениям, которые со временем разрастутся в красивый зеленый шатер. Следует иметь в виду, что такая пергола гармонично впишется в стиль участка, где в конструкции дома и ограждения есть детали из жердей.

Перголы, расположенные на открытом участке, должны отличаться прочностью, поскольку под порывами ветра вьющаяся зелень создает большую нагрузку. В этом случае для каркаса обычно используют брусья сечением от 100 х 100 до 150 х 250 мм, а для заполняющих элементов крыши и шпалер выбирают более тонкий погонаж. Все пиломатериалы необходимо предварительно обработать защитными средствами от гниения.

При сооружении перголы важно соблюдать пропорции. Наиболее целесообразна высота в пределах 220 – 250 см. В низкой перголе будет тесно, и как место отдыха она станет просто непригодна. Чрезмерно высокая конструкция выглядит громоздко, хотя нужно помнить, что, переплетенная вьющимися растениями, она кажется более узкой и низкой, чем есть на самом деле.

Опорные столбы устанавливают в два ряда на расстоянии двух метров друг от друга. Расстояние между рядами 2 – 2,5 метра, но может достигать и трех метров, все зависит от общей площади сада. Размеры обусловлены тем, что у столбов сажают вьющиеся растения: виноград, лимонник, актинидию, клематисы и т.п. Они со временем оплетут, скроют деревянную конструкцию и словно возведут свое ажурное, легкое, меняющее окраску украшение сада.