Чудо удобрений: как добиться "убойного" урожая садово-огородных культур

Зола древесных пород и травянистой массы, а также торфа признана хорошим универсальным удобрением. Золу вносят под любые культуры. При использовании золы не только повышается урожай, но и улучшается его качество. Она благотворно влияет на урожай не только тех культур, под которые ее вносят в текущем сезоне, но и последующих, ее действие длится 3 – 4 года. Рассказываем подробнее о применении золы при выращивании садовых и огородных растений.
Плодовые и ягодные культуры
Зола не содержит хлора, поэтому ее хорошо воспринимают растения, негативно реагирующие на хлор: земляника, малина (100 – 150 г на м?). Особенно хорошо реагирует на золу черная смородина: под каждый куст вносят по три стакана золы и сразу же заделывают в почву.
Очень благоприятно сказывается внесение золы в посадочные ямы и приствольные круги вишен и слив. Раз в 3 – 4 года полезно подкармливать их золой. Для этого по периметру кроны делают канавку глубиной 10 – 15 см, в которую насыпают золу или заливают зольный раствор (2 стакана золы на ведро воды). Канавку сразу же заделывают землей. На взрослое дерево достаточно около 2 кг золы.
Под плодовые деревья вносят 100 – 150 г на 1 м?. Золу нужно заделывать в почву на глубину не менее 8 – 10 см, если оставить ее на поверхности, образуется вредная для растений и микрофлоры корка.
Овощи
Уже на этапе высадки рассады овощных культур в лунку добавляют 8 – 10 г золы, перемешивая ее с почвой или перегноем. И тем более в течение вегетативного периода. Особенно отзывчивы на золу картофель и корнеплоды. Под овощные растения можно использовать древесную и соломенную золу 100 – 150 г на м?, под картофель 60 – 100 г на м?. После внесения золы прекрасно растет горох (150 – 200 г на м?).
Капусту различных видов зола предохранит от таких заболеваний, как кила и черная ножка. Отзывчивы на ее внесение огурцы, кабачки, патиссоны. Достаточно добавить по 1 – 2 столовых ложки золы в лунку при высадке рассады или один стакан на квадратный метр при перекопке грядки.
При высадке рассады сладкого перца, баклажанов и томатов добавляют 3 столовые ложки золы в лунку и перемешивают с почвой, либо вносят при обработке грунта 3 стакана на квадратный метр.
Для приготовления жидкого удобрения из золы берут 100 – 150 г на ведро воды. Раствор, непрерывно перемешивая, осторожно вливают в бороздки и сразу заделывают почвой. Под томаты, огурцы, капусту вносят примерно по 0,5 л раствора на растение.
Зола против вредителей
Хороший эффект дает использование древесной золы для обсыпки и опрыскивания растений от вредителей и болезней. Обсыпают растения золой рано утром, по росе, или предварительно опрыскав их чистой водой.
Зола хорошо подходит для борьбы с мучнистой росой смородины, огурцов, крыжовника, вишневым слизистым пилильщиком и другими вредителями и болезнями. Для этого растения опрыскивают раствором. Раствор готовят следующим образом. Заливают кипятком 300 г просеянной золы и кипятят полчаса. Отвар отстаивают, процеживают, разводят водой до 10 литров и добавляют 40 – 50 г мыла. Растения опрыскивают вечером в сухую тихую погоду. Такую обработку можно делать 2 – 3 раза в месяц.
Древесная и соломенная зола – испытанное средство против серой гнили земляники. В период созревания ягод опыляют кусты из расчета 10 – 15 г золы на куст. Иногда опыление повторяют 2 – 3 раза, но золы расходуют уже меньше, по 5 – 7 г на куст. Заболевание резко снижается и почти совсем прекращается.
Для отпугивания слизней и улиток достаточно рассыпать золу вокруг их излюбленных растений, они поранят тело и погибнут.
С чем нельзя смешивать золу…
Не стоит смешивать золу с сульфатом аммония, а также с навозом, навозной жижей, птичьим пометом. Смешивание с суперфосфатом, фосфоритной мукой уменьшает доступность для растений фосфора. По этой же причине нельзя вносить золу вместе с известью и применять ее на недавно известкованных почвах.
…и с чем можно и даже нужно
Для повышения эффективности древесную и соломенную золу лучше применять вместе с торфом или перегноем как органно-минеральную смесь (1 часть золы перемешивают с 2 – 4 частями влажного торфа или перегноя). Такая смесь позволяет равномерно распределить удобрение по участку, а растения лучше усваивают находящиеся в нем питательные вещества.
Полезно знать, что …
- золу используют в компостах для ускорения разложения органических веществ, ею пересыпают другие ингредиенты;
- зола нейтрализует кислотность почвы, поскольку содержит в значительных количествах кальций;
- золу обязательно хранить в сухом помещении, при увлажнении она теряет свой ценный компонент – калий.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.