Чудо удобрений: как добиться "убойного" урожая садово-огородных культур

Плодовые и ягодные культуры

Зола не содержит хлора, поэтому ее хорошо воспринимают растения, негативно реагирующие на хлор: земляника, малина (100 – 150 г на м?). Особенно хорошо реагирует на золу черная смородина: под каждый куст вносят по три стакана золы и сразу же заделывают в почву.

Очень благоприятно сказывается внесение золы в посадочные ямы и приствольные круги вишен и слив. Раз в 3 – 4 года полезно подкармливать их золой. Для этого по периметру кроны делают канавку глубиной 10 – 15 см, в которую насыпают золу или заливают зольный раствор (2 стакана золы на ведро воды). Канавку сразу же заделывают землей. На взрослое дерево достаточно около 2 кг золы.

Под плодовые деревья вносят 100 – 150 г на 1 м?. Золу нужно заделывать в почву на глубину не менее 8 – 10 см, если оставить ее на поверхности, образуется вредная для растений и микрофлоры корка.

Овощи

Уже на этапе высадки рассады овощных культур в лунку добавляют 8 – 10 г золы, перемешивая ее с почвой или перегноем. И тем более в течение вегетативного периода. Особенно отзывчивы на золу картофель и корнеплоды. Под овощные растения можно использовать древесную и соломенную золу 100 – 150 г на м?, под картофель 60 – 100 г на м?. После внесения золы прекрасно растет горох (150 – 200 г на м?).

Капусту различных видов зола предохранит от таких заболеваний, как кила и черная ножка. Отзывчивы на ее внесение огурцы, кабачки, патиссоны. Достаточно добавить по 1 – 2 столовых ложки золы в лунку при высадке рассады или один стакан на квадратный метр при перекопке грядки.

При высадке рассады сладкого перца, баклажанов и томатов добавляют 3 столовые ложки золы в лунку и перемешивают с почвой, либо вносят при обработке грунта 3 стакана на квадратный метр.

Для приготовления жидкого удобрения из золы берут 100 – 150 г на ведро воды. Раствор, непрерывно перемешивая, осторожно вливают в бороздки и сразу заделывают почвой. Под томаты, огурцы, капусту вносят примерно по 0,5 л раствора на растение.

Зола против вредителей

Хороший эффект дает использование древесной золы для обсыпки и опрыскивания растений от вредителей и болезней. Обсыпают растения золой рано утром, по росе, или предварительно опрыскав их чистой водой.

Зола хорошо подходит для борьбы с мучнистой росой смородины, огурцов, крыжовника, вишневым слизистым пилильщиком и другими вредителями и болезнями. Для этого растения опрыскивают раствором. Раствор готовят следующим образом. Заливают кипятком 300 г просеянной золы и кипятят полчаса. Отвар отстаивают, процеживают, разводят водой до 10 литров и добавляют 40 – 50 г мыла. Растения опрыскивают вечером в сухую тихую погоду. Такую обработку можно делать 2 – 3 раза в месяц.

Древесная и соломенная зола – испытанное средство против серой гнили земляники. В период созревания ягод опыляют кусты из расчета 10 – 15 г золы на куст. Иногда опыление повторяют 2 – 3 раза, но золы расходуют уже меньше, по 5 – 7 г на куст. Заболевание резко снижается и почти совсем прекращается.

Для отпугивания слизней и улиток достаточно рассыпать золу вокруг их излюбленных растений, они поранят тело и погибнут.

С чем нельзя смешивать золу…

Не стоит смешивать золу с сульфатом аммония, а также с навозом, навозной жижей, птичьим пометом. Смешивание с суперфосфатом, фосфоритной мукой уменьшает доступность для растений фосфора. По этой же причине нельзя вносить золу вместе с известью и применять ее на недавно известкованных почвах.

…и с чем можно и даже нужно

Для повышения эффективности древесную и соломенную золу лучше применять вместе с торфом или перегноем как органно-минеральную смесь (1 часть золы перемешивают с 2 – 4 частями влажного торфа или перегноя). Такая смесь позволяет равномерно распределить удобрение по участку, а растения лучше усваивают находящиеся в нем питательные вещества.

Полезно знать, что …

- золу используют в компостах для ускорения разложения органических веществ, ею пересыпают другие ингредиенты;

- зола нейтрализует кислотность почвы, поскольку содержит в значительных количествах кальций;

- золу обязательно хранить в сухом помещении, при увлажнении она теряет свой ценный компонент – калий.