Как повесить шторы или портьеры, чтобы правильно оформить окно

Шторы – это обобщенное название различных типов занавесей, которые могут различаться по типу полотна, по стилю. Их можно классифицировать по разным категориям, например, по способу крепления на карниз, механизму подъема или раздвижения штор, по технологии изготовления и по многим другим признакам. Они выполняют практическую и декоративную функции: защищают от сильного света и создают в помещении атмосферу уюта.

Портьеры – это занавес из тяжелой ткани, закрывающий окно или дверь. Состоят из одного или двух вертикальных полотнищ. По сути, это разновидность штор. Портьеры появились очень давно во Франции. Слово porte дословно переводится не иначе как "дверь". Поэтому понятно их предназначение: портьерами именовали утяжеленные занавесы, которые использовали для оформления дверных проемов в залах, фойе, холлах и т. д. Их можно было встретить в царских палатах и апартаментах королевских вельмож. Сегодня портьеры применяют в основном для оформления оконных проемов. Благодаря своей плотности они отлично защищают помещение от солнечных лучей, а изысканный дизайн придает им богатый и презентабельный вид. Как правило, портьеры имеют насыщенный оттенок, они могут и служить контрастом, и поддерживать общую цветовую гамму.

Чтобы более четко понимать особенности этих изделий, есть смысл сравнить их по основным параметрам.

Самый первый – материал. Как видно из определения, портьеры шьют из плотных тяжелых материалов: бархата, жаккарда, велюра, гобелена или парчи. Иногда используют и легкие ткани – хлопок, лен, вискозу, натуральный шелк. Во избежание проникновения в помещение ярких солнечных лучей портьеры оснащают специальной подкладкой, которая одновременно защищает их от выгорания. Что касается штор, то их производят из самых разнообразных тканей. Наиболее популярны: бязь, сатин, вуаль, органза, шенилл, тюль.

Второй – функциональное назначение. Шторы считаются универсальным элементом интерьера. Благодаря легкости и разнообразию материалов они органично вписываются в обстановку любого помещения. Шторы выглядят проще и обыденнее, такое впечатление производят и помещения, где они висят. Тогда как портьеры зрительно утяжеляют пространство. Они выглядят богато, а порой даже роскошно, поэтому больше подходят для декорирования гостиной или спальни. Очевидно, что на кухне или в детской комнате подобные изделия будут попросту неуместны.

Кроме того, портьеры зачастую дополняют различными аксессуарами: увеличивают объем ламбрекенами, украшают кистями, бахромой, подхватами, воланами и жабо. Со шторами все эти "излишества" не очень сочетаются.

Портьеры бывают многослойными, то есть состоящими из нескольких полотен. Одни из них могут заканчиваться на уровне подоконника, другие доходить до самого пола, а третьи – ниспадать легкими волнами в верхней части. Шторы же обычно равномерны по всей длине. В отличие от портьер они бывают короткими, а некоторые виды даже можно регулировать по высоте.

И те, и другие изделия делятся на рабочие, раздвигающиеся в разные стороны, и декоративные, которые являются абсолютно статичными.