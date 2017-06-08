Какие цветы выбрать, чтобы сад цвел до осени. Когда высаживать цветы на даче

Цветы на садовом участке – это красота, свежесть, благоухание. Как сделать так, чтобы эта чудная картина была перед глазами весь сезон? Никакой особой премудрости нет. Надо просто подобрать цветы по срокам цветения и высаживать их таким образом, чтобы к тому моменту, когда одни заканчивают цветение, другие только начинают раскрывать бутоны.

По срокам цветения цветы можно отнести к продолжительно или сезонно цветущим: весной, в первой половине лета, в середине и в конце лета, осенью. Более предпочтительны продолжительно цветущие растения. Но, к сожалению, их сравнительно немного: из однолетних – циния, агератум, бархатцы, петуния, клубневая бегония, лобелия и еще некоторые.

Весной цветут: луковичные – тюльпаны, нарциссы, гиацинты; мелколуковичные; двулетние – анютины глазки, маргаритки, незабудки; многолетние – дороникум и примула. Поскольку весеннее цветение уже, считай, закончилось, советуем учесть эту информацию в следующем сезоне.

В первой половине лета цветут: однолетние – иберис и левкой; двулетние – гесперис, гвоздика турецкая и колокольчик; многолетние – аквилегия, гвоздика, люпин, мак восточный, ирис, пион.

В середине лета цветут: однолетние – агератум, амарант, василек, вербена, гвоздика, годеция, душистый горошек, календула, кларкия, космея, лаватера, лобелия, лобулярия, львиный зев, маттиола, настурция, портулак, резеда, скабиоза, табак, циния, эшшольция; двулетние – гвоздика гренадин, штокроза; многолетние – астильба, лилейник, кореопсис, нивяник, дельфиниум, клематис, роза, мак, флокс, хризантема.

В конце лета цветут (продолжают цвести): однолетние – астра, вербена, гвоздика, годеция, душистый горошек, космея, лаватера, лобелия, львиный зев, резеда, табак, гладиолус, циния; двулетние – мальва; многолетние – хризантема, георгина, нивяник, рудбекия, дельфиниум, флокс, клематис, роза.

Осенью цветут: однолетние – астра, гвоздика, космея, табак, гладиолус, георгина, хризантема, циния; многолетние – рудбекия, хризантема.

И еще пара советов относительно цветов в июне.

В конце первой декады июня высадить рассаду настурции, цинии и других теплолюбивых цветов.

В июне рекомендуют заготовить черенки роз. Розы давно обрели славу цветов, которые не так-то просто заставить размножаться черенками. Однако стоит попробовать, особенно, если любимый куст стареет и хозяйке страсть как хочется его "клонировать". Надо учесть, что черенками легко размножаются сорта роз с мягкой древесиной. Действия несложные: молодой побег срезать наискось под нижней почкой (глазком); удалить часть листьев; черенки посадить каждый в отдельную емкость с промытым речным песком. Когда отрастут корешки – пересадить в грунт.