Как дачнику избавиться от комаров. Приспособления и растения для борьбы с насекомыми

Обработка участка

Сегодня практикуется несколько способов уничтожения комаров на открытом пространстве: обработка территории углекислым газом, опрыскивание участка инсектицидом (химическим препаратом), обработка водоема и земли специальными препаратами; применение различных ловушек и приманок.

Обработка участка от комаров осуществляется в два подхода. Основная цель первичной обработки заключается в уничтожении личинок насекомых. Комары откладывают свое потомство в затемненных и хорошо увлажненных местах. Поэтому в первый раз важно охватить места, где могут быть комариные личинки – бочки с водой, канавы, системы слива. После того как с личинками покончено, можно переходить к следующему этапу — уничтожению самих кровососов.

На второй раз препарат распыляют уже на кусты, густую траву и деревья, чтобы уничтожить самих насекомых. После антикомариной обработки около суток на территорию нельзя пускать детей и животных.

Отпугивающие устройства

У химической обработки дачного участка немало сторонников, но не меньше найдется и противников. Им можно посоветовать и более безопасные приспособления, обладающие локальным действием.

Спирали. Самое доступное и популярное средство. Использовать их очень просто: кончик спирали просто поджигают, и идущий дым вместе с активным веществом отпугивает насекомых. Средство эффективно на ограниченном открытом участке, например, во время вечерних посиделок на веранде.

Ультразвуковые отпугиватели. Считаются самым безопасным средством против насекомых. Такой прибор работает от обычных батареек и способен очистить пространство возле себя радиусом до двух метров. Поэтому его смело можно положить в карман и отправляться на природу.

Лампы-ловушки. Ловушка для комаров в виде лампы – средство более эффективное. Такие ловушки светятся и имитируют человеческое тепло, чтобы приманить комаров и засосать их внутрь с помощью вентилятора. К тому же многие антикомариные лампы эффективно уничтожают не только комаров, но и мелких мошек. Требуется лишь вовремя менять картридж с антикомариным веществом. В зависимости от цены действуют они на участке до 300 – 1000 квадратных метров.

Инсектицидные лампы. Излучают люминесцентный свет, приманивающий насекомых. Они попадают на москитную сетку, установленную возле лампы, и погибают.

Уничтожитель на газовых баллонах

Идеально подойдет для большого участка это устройство с мощным вентилятором, которое способно довольно быстро избавить не только комаров, но и мошек, слепней. Оно выделяет углекислый газ, схожий с тем, который выдыхает человек. Как только комар подлетает к ловушке, его затягивает встроенный вентилятор. Многие уничтожители комаров сделаны на колесной основе, поэтому их легко двигать по всей территории и убирать в сарай или гараж. Однако у прибора довольно высокая цена, к тому же баллон с газом в некоторых моделях в комплект не входит, его придется приобретать отдельно.

Растения против комаров

Если нет желания распылять на даче препараты, устанавливать светящиеся ловушки и прочие уничтожители, можно посадить растения, запах которых комары, мошки и другие насекомые на дух не переносят. К таким растениям относятся: лимонная мелисса, бархатцы, котовник (кошачья мята), базилик, лаванда. Они, конечно, менее эффективны, чем препараты и устройства, зато экологически чистые и безопасные для человека и окружающего пространства.